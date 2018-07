Acuzații de plagiat la adresa liderului PSD - 'Dragnea a furat din Israel titlu programului Start-up Nation'

Senatorul PNL Florin Cîţu a afirmat vineri că Liviu Dragnea a furat de la israelieni titlul proiectului "Start-up Nation", deşi a fost avertizat să nu o facă, fiind o marcă înregistrată, astfel că acum israelienii sunt îngrijoraţi că eşecul iniţiativei României ar putea fi asociată cu programul lor.

"Astăzi despre una dintre cele mai mari minciuni ale lui Liviu Dragnea. Această minciună nu afectează doar România. Are implicații internaționale. Fix cu țara a cărui mare susținător, în mod ipocrit, se prezintă a fi Liviu Dragnea. Vorbim de Israel! O mare inițiativă a lui Dragnea este cel mai ordinar plagiat. Este vorba despre . Dragnea și gașcă lui stau mai prost cu cartea. Au furat titlul acestui program și l-au prezentat că pe o inițiativă a marelui dictator. Prezent în conferința OCDE (origanizație de prestigiu Liviule în care nu mai intrăm din cauza ta) de la Paris, am aflat de la Eugene Kandel CEO Start-up Nation central Israel, că deși a fost avertizat să nu folosească această titlu pentru că este o marca înregistrată, Liviu a mers înainte cu proiectul", a scris liberalul Florin Cîţu pe pagina sa de Facebook.

Senatorul PNL a susţinut că israelienii sunt îngrijoraţi că eşecul programului din România poate fi asociat cu programul lor, care are un succes internaţional.



"Israelienii sunt supărați și în același timp foarte îngrijorați că eșecul lamentabil al Start-up Nation din România poate fi asociat programului lor care are un succes inernational recunoscut. Ne-au somat în nenumărate rânduri să nu mai folosim acest brand înregistrat. Din ce am înțeles Start-up Nation din Israel intenționează să acționeze statul român în judecată. Cine plătește pentru toate tâmpeniile lui Liviu Dragnea? Noi plătim. Ce fel de apărător al statului Israel se proclamă Liviu Dragnea dacă face așa ceva? Câte lucruri din programul de guvernare sunt copiate după ureche fără că statul român să fi cerut drept de autor ?", a adăugat Cîţu.