Acuzații grave ale prefectului de Olt! Ce a găsit montat pe mașina sa - Mario de Mezzo: Am mers la Poliție / Foto-Video

Acuzații grave ale prefectului de Olt! Ce a găsit montat pe mașina sa - Mario de Mezzo: Am mers la Poliție

Prefectul județului Olt, Mario De Mezzo, a anunțat luni, 19 februarie 2024, pe contul său de Facebook, că a descoperit un sistem de localizare GPS montat pe mașina sa. Prefectul spune că a depus deja plângere la Poliție.

„În urmă cu câteva zile am descoperit sub bordul mașinii mele personale un licăr de led albastru suspect. Am găsit un dispozitiv pe care nu îl montasem eu. Am fost la service și mecanicul a identificat dispozitivul respectiv ca fiind sistem de localizare prin GPS. Am mers la poliție, am făcut plângere penală și la primele cercetări au identificat și scos un dispozitiv electronic necunoscut, montat în grabă și improvizat. Urmează cercetările și sper că vinovații vor fi găsiți”, a scris prefectul pe Facebook.

Mario De Mezzo sugerează că ar fi vinovați de cele întâmplate cei cu care de câteva luni duce o luptă pe rețelele sociale cu adversarii politici pe care îi numește „vătafi”.

„Vătafilor, puteți face orice, nu mă speriați, voi pune capăt jafurilor pe care le faceți în Slatina”, spune prefectul

Mai mult, De Mezzo adaugă că „în lumina acestei descoperiri, suspiciunile mele legate de incendiul tot al mașinii personale anul trecut încep să capete o altă formă”.

„De data aceasta pot spune fără nicio rezerva: cineva mi-a umblat in mașină și a plantat acest dispozitiv. Toate tehnicile acestea mafiote sunt în acord cu comportamentul vătafilor care calcă totul în picioare în Slatina. Nu mă miră, nu mă sperie, nu mă ating astfel de comportamente. Dar disperarea voastră se vede în astfel de acțiuni, în felul în care vă folosiți slugile să mă intimideze: atacându-mă de presa locală aservită, atacându-mă prin astfel de huliganisme, trimițând tot felul de golani care să mă intimideze. Timpul vostru se apropie de sfârșit”, și-a încheiat De Mezzo postarea de pe Facebook.

Evenimentul la care face referire De Mezzo, în urma căruia mașina sa a fost distrusă aproape în totalitate, s-a petrecut în toamna anului trecut. La volan se afla șefa Cancelariei Prefecturii, Diana Crețu, care a reușit să iasă din autoturism înainte ca flăcările să-l cuprindă.