Admiterea la UMF Iași s-a desfășurat în 92 de amfiteatre

Peste 2.300 de tineri au susținut, duminică, examenul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași. Pentru a se respecta distanțarea fizică, concursul s-a desfășurat în acest an în 92 de amfiteatre.

La Universitatea de Medicină din Iaşi, 2.337 de tineri au trecut prin experienţa unui examen în timp de pandemie. Pentru a respecta toate regulile, desfăşurarea de forţe a fost uriaşă. Tinerii au dar examenul în 92 de amfiteatre din 4 universităţi: Universitatea A.I Cuza, Universitatea Tehnică, Universitatea de Ştiinţe Agricole și cea de Medicină.

Într-unul dintre amfiteatre, care dispune de 120 de locuri, au intrat doar 44 de candidaţi. În acest fel se va respecta distanţarea fizică.

Dan are 18 ani, este din Galaţi şi dă admitere la Asitenţă Medicală Generală. La intrarea în clădire a fost nevoit să-şi lase masca adusă de acasă şi a primit una nouă, iar apoi i-a fost măsurată temperatura. Tânărul spune că această pandemie l-a afectat.

„E destul de greu pentru că nu am apucat să mă pregătesc bine, pandemia a fost un impediment. Îmi place să fiu în priză, să fiu activat de şcoală, de prieteni. Dar aşa am fost acasă doar eu. Am avut un moment în care am cedat”, povesteşte Dan Mirel Marian.

Rectorul universității spune că, în acest an, concurența este mare la Medicină generală.

„În acest an avem cea mai mare concurenţă la Medicină generală, 4,22 pe loc. Din câte ştiu e cea mai mare concurenţă din întreaga ţară”, a declarat Viorel Scripcariu, rector UMF Iaşi.

Rectorul estimează că rezultatele vor fi afișate luni.