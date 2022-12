Adrian Câciu dă examen la bugetul pentru educaţie: Dacă sunt supărări în sistem, stăm la masă şi discutăm

Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, a afirmat, la Prima TV, că bugetul educaţiei este de 3,2% din Produsul Intern Brut şi creşte în 2023, menţionând că dacă sunt supărări în sistem se va aşeza la masă pentru discuţii deoarece sunt probleme de prioritizare a acţiunilor, anunță News.ro.

Adrian Câciu a fost întrebat, la emisiunea Insider Politic, de ce pentru educaţie a fost alocat un procent mic din PIB.

“3,2%. Aş vrea să lămuresc acest lucru. Trăim într-o ţară care are şi descentralizare şi nu este un lucru nou, anul trecut, de exemplu, dacă luaţi bugetul Ministerului Educaţiei, era 2,2 la Educaţie, 3,1 per total. Acum este 2.1 la Ministerul Educaţiei şi 3,2 per total. Per total, ca şi efort din PIB este mai mare. Eu înţeleg această emoţie şi trebuie clarificată, dar între timp am mai descentralizat o serie de cheltuieli către autorităţile locale, inclusiv transportul elevilor şi partea aceasta de burse. Legea spune din 2011 6% pentru educaţie, dar nu pune în spate care e reforma educaţiei. După cum ştiţi, fostul ministru al Educaţiei, domnul Câmpeanu, dar şi doamna ministru Deca, dar şi proiectul Administraţiei Prezidenţiale România educată, intrăm într-o reformă a educaţiei, vor apărea legile educaţiei, noile legi a educaţiei. Mai mult decât atât, prin PNRR, până în iunie 2023 avem angajată o analiză a cheltuielilor în domeniul educaţiei”, a explicat ministrul Finanţelor.

El a precizat că important este să avem un domeniu al educaţiei finanţat, iar în centrul acestuia să fie copilul.

“Scopul este să avem un domeniu al educaţiei bine finanţat, dar structurat pe priorităţi, pentru că în centrul educaţiei este copilul. Nu sunt furniturile de birou, nu sunt anumite tare ale sistemului. Trebuie să rămână copilul. Şi noi, dacă privim din termeni nominali, contabil, bugetul educaţiei din perspectivă nominală a crescut sau creşte în 2023. Dar trebuie să îl prioritizăm. Dacă sunt supărări în sistem, stăm la masă şi discutăm, pentru că, într-adevăr, în sistem sunt probleme de prioritizare a acţiunilor”, a mai afirmat Adrian Câciu.