Adrian Mutu (Rapid) - Ne aşteaptă un meci de foc cu Universitatea Craiova, dar ne ducem acolo să câştigăm

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid Bucureşti, Adrian Mutu, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că se aşteaptă la un meci de foc în deplasare cu Universitatea Craiova, dar a subliniat că formaţia sa merge acolo cu gândul la victorie în ciuda înfrângerii din etapa precedentă cu Sepsi OSK, potrivit Agerpres.

"Ne aşteaptă un meci important la Craiova pentru că venim după o înfrângere, după un meci în care am jucat slab. Vrem să ne luăm o revanşă, chiar dacă ne aşteaptă un derby. Ne aşteaptă un meci de foc, suntem conştienţi. Şi stadionul o să fie plin, chiar dacă e Paştele. Noi ne ducem acolo să câştigăm, va fi care pe care. După partida de la Sepsi toţi am fost afectaţi, nu numai Moldovan. Sper să fie mai bine, până la urmă e normal să fie trist şi să se gândească la ce s-a întâmplat. Nu-i convine nimănui să piardă la modul ăsta. Acel meci a lăsat un gust amar tuturor. Dar suntem bărbaţi, recunoaştem că atunci nu a fost seara noastră şi nu vrem să luăm din meritele celor de la Sepsi. Dar la noi atunci n-a jucat niciun jucător, nici eu pe bancă n-am jucat. Dar când se întâmplă ceva, eu sunt primul vinovat, nu jucătorii", a spus Mutu.

El a menţionat că este alături de Horaţiu Moldovan, portar care a greşit în meciul pierdut cu Sepsi OSK.

"Normal că nu sunt fericit când greşeşte un jucător, mai ales portarul, pentru că se vede pe tabela de marcaj. Dar Moldovan ştie ce să facă, în sensul că trebuie să îşi îmbunătăţească anumite lucruri. Într-adevăr, el a gafat, o ştie, nu are rost să ne ascundem după deget. Însă eu sunt şi voi fi tot timpul alături de jucătorii mei şi vor avea întotdeauna o a doua şansă. Însă ei trebuie să ştie că există concurenţă şi va juca cel care e în formă şi care rezistă la presiune. Eu nu sunt supărat decât pe soartă atunci când se ratează un penalty. Într-adevăr, noi am ratat 3 la rând şi nu e OK. Dar asta este, se întâmplă", a explicat tehnicianul.

Mutu a subliniat că toţi jucătorii sunt evaluaţi în momentul de faţă în perspectiva sezonului următor.

"Ne dorim în acest play-off să ajungem cât mai sus, dar, în acelaşi timp evaluăm... de fapt, suntem toţi sub evaluare, jucătorii, dar şi eu şi staff-ul. Pentru că anul viitor obiectivul va fi titlul şi lucrurile vor fi diferite. De aceea încercăm să ne dăm seama din acest play-off de grupul cu care vom aborda sezonul următor. Jucătorii trebuie să ştie că e nevoie de mult mai mult ca să rămâi la Rapid, un club important unde presiune va fi tot timpul, aşa cum a fost aici şi în Liga a IV-a. În acelaşi timp îmi dau seama că se uită repede tot ce se întâmplă. Însă repet, toţi suntem sub evaluare. Pentru că dacă vrem mai mult, suntem obligaţi să dăm mai mult. Altfel e cursul vieţii şi se schimbă", a afirmat antrenorul.

"Per ansamblu lotul nostru de jucători îşi merită locul în clasament, adică play-off-ul. Este obiectivul nostru şi e îndeplinit. Dar asta nu înseamnă că suntem în vacanţă. Cine crede că este în vacanţă acum, probabil sezonul viitor nu va mai fi la Rapid. Am muncit să ajungem unde suntem acum şi e păcat să nu lupţi. Şi nu mă interesează rezultatul, ci atitudinea, forţa şi sacrificiul", a adăugat Adrian Mutu.

Echipa de fotbal FC Rapid întâlneşte formaţia Universitatea Craiova, duminică, de la ora 21:00, pe Stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova, într-o partidă contând pentru etapa a 4-a a play-off-ului Superligii.