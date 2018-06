Adrian Năstase, anunț neașteptat: ce va face, dacă Iohannis demarează referendumul pentru justiție

Fostul premier Adrian Năstase susține că ideea unui referendum pentru justiție este una interesantă și va stabili un precedent pe baza căruia oricine poate contesta o decizie judecătorească. Năstase arată că în cazul în care Iohannis va demara un astfel de referendum, atunci și el, alături de prietenii săi din țară, ar putea solicita un referendum pentru invalidarea soluției ICCJ în dosarul ”Trofeul Calității”.

”A sosit vara. Caldura mare. Guvernul arunca cu zile libere in populatie. In curand, in calendar, vor fi mentionate, cu rosu, doar zilele lucratoare. In rest, „punti”.

Eu cred ça termenul de „incalzire globala” se refera si la situatia politica mondiala. Recentele decizii americane de modificare a taxelor vamale la unele produse importate din Europa, Canada si Mexic reprezinta o incalcare grava a normelor Organizatiei Mondiale a Comertului si vor genera un adevarat razboi comercial, in spirala. In acest fel „statul de drept mondial” va suferi. Dar si cei care nu au inteles ce inseamna „America first”.

In ceea ce priveste sanctiunile impotriva Rusiei, am constatat ca presedintele Macron a mers la Sankt Petersburg pentru a se intalni cu presedintele Putin si pentru a „pedepsi” Rusia cu noi contracte, in valoare de un miliard de euro. Si fara a-i cere acordul lui Cristian Preda…

Inchisorile CIA. Grea problema cu valorile, principiile si statul de drept. Oricum, propun o modificare a codului nostru penal pentru a-l pedepsi pe proprietarul apartamentului inchiriat si nu pe individul care si-a injunghiat acolo o cunostinta.

Uneori afirm despre anumiti lideri romani ca au comportament de papagali. La ce ma refer? La faptul ca rostesc cuvinte dictate de altii.

Batalia pentru DNA. In continuare, nu se intelege ca este nevoie de reglementari in zona parchetelor pentru a limita abuzurile. Schimbarea unei persoane nu va modifica fundamental lucrurile si nici mentalitatea celor 500 de procurori care au semnat scrisoarea in sprijinul „independentei justitiei”. Va modifica, cel mult, competitia pentru prezidentiale.

Mie mi s-a parut interesanta ideea referendumului referitor la decizia Curtii constitutionale. De ce? Pentru ca, pe baza unui astfel de precedent, dumneavoastra si simpatizantii mei din tara veti putea solicita un referendum pentru invalidarea hotararii date de Livia Stanciu in dosarul „Trofeul calitatii”.”, arată Adrian Năstase, pe blogul personal.