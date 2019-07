Adrian Năstase dezvăluie că a vrut să renunţe la cetăţenie. 'Unii îmi reproşează acum că nu susţin gargara despre statul paralel'

Adrian Năstase, fost prim-ministru şi fost preşedinte PSD, dezvăluie că după condamnare a luat în calcul renunţarea la cetăţenia română, însă a renunţat ulterior la acest plan. Fostul premier explică de ce nu a susţinut lupta PSD împotriva "statului paralel", referindu-se la nevoia unor modificări mai profunde, dincolo de schimbarea unor persoane din funcţii.

"Unii dintre colegii de blog poate nu stiu dar condamnarile mele pentru caciulite de campanie sau pentru termopane au avut un obiectiv politic foarte clar – scoaterea mea din teren si trimiterea mea in afara stadionului. In consecinta, unii membri ai conducerii Psd au spus: nu avem ce sa facem, schimbam statutul ( regulamentul) si cei condamnati nu mai pot fi membri ai partidului. Vreti sa comentez mai mult?!

Unii imi reproseaza acum ca nu sustin, in continuare, gargara despre statul paralel si abuzurile din justitie. Din 2012, tot scriu pe blog despre strategia idioata a celor care si-au fixat ca tinta doar schimbarea unor persoane din sistemul judiciar (spre exemplu, Laura Codruta Kovesi). Am explicat de nenumarate ori, ca este nevoie de modificari normative si institutionale, de un sistem de organizare judecatoreasca adecvat, de responsabilizarea procurorilor si judecatorilor, de aducerea la partid a unor personalitati cu autoritate in domeniu, de un sistem de control parlamentar asupra Spp si Sts. De ani de zile, se discuta in diverse cenacluri la televiziuni despre abuzuri ( sa nu-mi explice mie cineva ca nu stiu ce inseamna ele!) fara sa se ia masuri legislative solide, pe modelul unor tari europene. Inclusiv prin asumarea raspunderii guvernului in parlament.

In loc de astfel de masuri, asistam de ani de zile la demascarea publica a unor abuzuri, regretabile, de altfel. Repet, inteligenta politica implica reorganizarea sistemului care produce prea mult span. Nu analiza continua a rebuturilor produse de acesta.

Problema esentiala nu este despre ce vor vorbi, in continuare, liderii Psd in legatura cu abuzurile si justitia, ci ce vor face in acest domeniu. Asumandu-si o strategie in domeniul justitiei, ca parte a guvernarii – pe care sa o construiasca impreuna cu legislativul si cu Csm.

Dupa condamnare, am fost tentat sa renunt la cetatenie pentru ca „statul paralel” rupsese legaturile cu mine. Era un gand de furie. Asa ca, ulterior, am renuntat la ideea asta. Erau de vina niste oameni. Dar pentru ca astfel de lucruri sa nu se mai intample, trebuie schimbat sistemul", scrie Adrian Năstase pe blog.