Adrian Oros: O să prindem chiar într-o ordonanţă militară obligativitatea deschiderii pieţelor cu asigurarea măsurilor de combatere a răspândirii virusului

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, anunţă autorităţile vor adopta o nouă ordonanţă militară în care va fi prevăzută obligativitatea de redeschidere a pieţelor, astfel încât micii agricultori să poată să îşi vândă marfa. Oros spune, de asemenea, că ministerul de resort a pus la punct o platformă în care producătorii agricoli pot să anunţe producţia de care dispun, astfel încât magazinele să poată cumpăra de la ei.

Adrian Oros spune că, după prima perioadă a pandemiei, în care populaţia a cumpărat multe alimente, s-a ajuns în situaţia ca cei din agricultură şi din industria alimentară să adune stocuri de carne de vită, lapte, peşte.

"Principala cauză este modificarea comportamentului consumatorului. O parte din pieţe au fost închise şi de acea am făcut apel, încă de la începutul crizei, către toate administraţiile publice locale, să lase pieţele deschise pentru să sunt singurele locuri în care producătorii locali pot să îşi vândă produsele, mai ales produsele de sezon. (..) Dacă magazinele de colţ de stradă pe 10 metri pătraţi au rămas deschise, nu văd de ce nu ar rămâne deschise şi aceste pieţe. Şi am continuat cu acest apel şi mâine o să prindem chiar într-o ordonanţă militară obligativitatea deschiderii pieţelor cu asigurarea, sigur, a măsurilor de combatere a răspândirii virusului”, a afirmat ministrul Agriculturii, marţi seară, într-o emisiune la Realitatea Plus.

El a spus că nu s-a pus, până în prezent, problema unei crize alimentare, dar că statele trebuie să ia măsuri şi pentru un astfel de scenariu.

"Până acum nici în România, nici în Uniunea Europeană nu sunt semne ale acestei crize (alimentare - n.r.), dar orice stat responsabil trebuie să se gândească foarte bine pentru că nu putem estima cât timp va dura această criză medicală, dacă va dura foarte mult cu siguranţă afectează economia şi agricultura. Deocamdată pe datele pe care le avem nu se pune problema unei crize alimentare. Noi, ca şi stat, trebuie să ne gândim foarte bine ce vom face”, a mai spus ministrul Agriculturii.

El susţine că a cerut simplificarea procedurilor de acordare a subvenţiilor către agricultori şi efectuarea acestora preponderent online, dar şi acordarea acestora subvenţii mai devreme de luna septembrie, aşa cum s-a întâmplat până acum.

"Pregătim nişte scheme de ajutor de stat, pentru că asta ne permite Comisia, să acordăm ajutor din banii noştri, nu din bani europeni (...) pe nişte scheme de sprijin acolo unde vom avea pierderi de venituri. De aceea monitorizăm foarte atent ceea ce se întâmplă în activitatea din agricultură şi industria alimentară (...) să venim cu compensări în momentul în care aceste pierderi se constată, deocamdată suntem la începutul fenomenului, monitorizăm, facem calcule şi vom interveni exact acolo unde este necesar”, a mai afirmat Adrian Oros.

El susţine că ministerul a pus la punct o platformă destinată micilor agricultori, prin intermediul căreia aceştia să poată vinde marfa.

"Anul acesta problema vânzării este mult mai mare. De aceea, pe de o parte am făcut apel la deschiderea pieţelor şi pe de altă parte am venit în ajutorul lor cu o platformă. În aceste săptămâni sunt zeci de tone, poate sute de tone de legume care stau neridicate şi atunci am făcut această platformă în care fiecare poate să-şi pună datele de contact şi cantităţile de legume, iar noi i-am îndrumat pe retaileri să se deplaseze către zonele respective şi să se aprovizioneze de acolo”, a adăugat ministrul.