Adriana Săftoiu spune că PSD va câștiga alegerile europarlamentare: Nu vor vota o moţiune de cenzură decât dacă le oferi ceva

Deputata liberală Adriana Săftoiu a declarat miercuri că PSD va câştiga alegerile europarlamentare de anul viitor, deoarece "maşinăria" partidului "încă merge", în timp ce liderul Mişcării România Împreună (RO+), Dacian Cioloş, a apreciat că românii au nevoie de oameni politici care "să le inspire nu doar că pot da jos PSD", scrie Agerpres.

Cei doi au participat la dezbaterea "Opoziţia, încotro?", organizată de Grupul pentru Dialog Social (GDS) şi revista "22".Senatorul USR Vlad Alexandrescu a vorbit despre configuraţia parlamentară în raport cu partidul de la guvernare. "În momentul de faţă, situaţia parlamentară este deosebit de dificilă din pricina clientelismului politic. Partidul Social Democrat nu este un partid care funcţionează după idei şi principii, după cauze mai mult sau mai puţin nobile, este un partid care funcţionează pe un sistem pur clientelar. De aceea, sigur că în momentul de faţă dezideratul este pentru toată lumea o moţiune de cenzură care să treacă şi studiem cel mai bun moment pentru a depune această moţiune de cenzură cu şanse. Nu e un lucru uşor. Geografia, cartografia clientelară a PSD-ului este extrem de complicată şi se schimbă în fiecare zi, după bunul plac al liderului suprem, domnul Liviu Dragnea", a afirmat parlamentarul.

La rândul său, Adriana Săftoiu a apreciat că "e foarte greu aritmetic să dai acest guvern jos".



"Nu pentru că nu ar fi tensiuni în PSD. Ar fi o nebunie să nu vă spun că pe holurile Parlamentului, în bănci, nu-i auzi că freamătă. (...) Nu vor vota o moţiune de cenzură decât dacă le oferi ceva şi (...) ceea ce vor ei să le oferim e garanţia că vor rămâne la guvernare", a completat ea.



Totodată, a adăugat liberala, europarlamentarele ce vor avea loc în primăvara anului viitor sunt un "test de partide".



"Europarlamentarele vor da trendul. Acolo se va stabili cam cum stau partidele, se va stabili puţin care va fi bătălia la prezidenţiale. (...) Sunt într-adevăr şi eu destul de curioasă care va fi ierarhia partidelor în europarlamentare. Vă rog, nu mi-o luaţi în nume de rău, dar tot PSD-ul va câştiga europarlamentarele", a afirmat Săftoiu.



Ea a spus că aprecierea aceasta este bazată pe propria experienţă. "Sunt un om care a văzut foarte multe campanii, a simţit (...) şi ştiu, europarlamentarele sunt alegeri de partide, de mobilizare de partide şi asta e, maşinăria lor încă merge, biciul funcţionează", a susţinut deputata, care a mai vorbit despre nevoia unui consens.



Şi liderul PMP, Eugen Tomac, a vorbit despre un asemenea consens între partidele de opoziţie.



"Acest mamut nu va putea fi învins fără o coaliţie. (...) Până nu vom sta toţi la aceeaşi masă, va fi destul de dificil să îi convingem pe români că s-a creat această alternativă care merită susţinută", a punctat el.



Liderul Mişcării România Împreună, Dacian Cioloş, a vorbit despre colaborarea noii formaţiuni politice cu partidele parlamentare.



"Şi cu PNL din partea noastră uşile sunt deschise. E drept, cu domnul Orban n-am avut discuţii în ultimele luni. (...) Eu cred că în primul rând lucrurile trebuie clarificate în PNL şi asta nu noi putem să facem. Evident, PNL e un partid important şi e un partid de care România are nevoie. România are nevoie de un PNL restructurat în aşa fel încât să reinspire încredere şi, cred eu, nu doar să păstreze electoratul pe care îl are (....). PNL are nevoie şi să inspire", a afirmat el.



În opinia lui Cioloş, un partid politic trebuie să ofere mai mult decât înlăturarea formaţiunii aflate la guvernare.



"Românii au nevoie acum şi de asta, să vină oameni care să-i inspire, să inspire încredere şi să le inspire încrederea nu doar că pot da jos PSD, ci că pot să pună în loc ceva care să-i ajute pe români să se proiecteze pe viitorii zece ani", a subliniat el.



Totodată, liderul RO+ a menţionat motivele care l-au făcut să nu intre în politică imediat ce i s-a încheiat mandatul de premier tehnocrat.



"Am spus foarte clar că nu voi participa la alegeri atâta timp cât sunt prim-ministru independent. (...) Consideram că responsabilitatea e a celor care participă la alegeri, şi nu a unui guvern care n-a avut o majoritate în Parlament şi căruia să i se ceară să vină apoi şi să propună o alternativă politică", a punctat el.



Dezbaterea de la GDS a reunit parlamentari, jurnalişti şi membri ai societăţii civile.