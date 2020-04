Aducem în țară doar cetățenii serioși, cum se va face selecția?

Premierul Ludovic Orban a vorbit despre posibilitatea de a aduce in tara mai multi romani din diaspora. acesta a declarat ca: "Am primit mai multe solicitări din Spania, din partea mai multor cetăţeni români, cetăţeni care au avut contracte de muncă, sezoniere, unele întrerupte la termen, altele întrerupte înainte de termen din cauza răspândirii epidemiei, care solicită să îi susţinem în revenirea în ţară." Totdata acesta s-a referit la modelitatea prin care ii va aduce si declara ca se va intampla ca si in cazul Italiei..."Cum am procedat şi în Italia, cu o verificare foarte serioasă din partea Ambasadei, a consulilor noştri, trebuie făcute liste cu astfel de cetăţeni care chiar au nevoie şi pot să respecte condiţiile de revenire în ţară şi, la fel, cum am procedat anterior, cu sprijinul Ministerului Transporturilor, al companiei TAROM, să reuşim să îi readucem, în ţară”, a spus Ludovic Orban.

Stam si ne intrebam, totusi cum se va face clar selectia, stiind ca foarte multi cetateni nu sunt neaparat pe listele albe ale institutiilor romanesti de afara si asta nu din cauza ca sunt certati cu legea ci pur si simplu ca au fost mai vocali. Totodata, oare, ce vor zice autoritatile din tarile respective la auzul acestor vesti...ramane de vazut...si nu in ultimul rand oare ce vor zice romanii de buna credinta care vor ramane in diaspora si care vor fi in numar covarsitor, despre cei , care si asa nu le faceau o prea mare cinste si care acum vor trebuie sa convietuiasca cu ei.