Afaceristul timișorean care a făcut PRAF cinci mașini și a IZBIT doi pietoni, acuzat că ar fi fost beat sau drogat: ce a DESCOPERIT poliția

Afaceristul Jabri Ahmad Tabrizi, care a cauzat un accident grav în Timișoara, izbind cinci mașini și doi pietoni, e acuzat că ar fi fost beat sau drogat la volan. Cel puțin asta se zvonește pe Facebook, dar și în rândul celor care au fost martori la accident. Acuzațiile au fost generate de faptul că mașina acestuia a intrat cu o viteză extrem de mare în intersecție, făcând prăpăd în jur. Investigațiile făcute de IPJ Timiș infirmă însă ipotezele apărute pe surse. Conform unor informații solicitate de știripesurse.ro anchetatorilor, Jabri nu a consumat nici alcool, nici droguri la volan, lucru stabilit în urma analizelor de sânge.

"În ceea ce mă privește pe mine, eu am avut o problemă medicală. Am pierdut conștiința și m-am trezit în spital și aici am terminat toată discuția, nu am cu cine vorbi. Toate camerele de filmat pe care poliția le-a ridicat. Eu mergeam cu viteză normală. În dreptul secției de poliție numărul 3 din Calea Șagului, eu mă apropiam să mă opresc la semafor. În acel moment am pierdut conștiința. Nu mai știu ce s-a întâmplat. Îmi povestesc oamenii care erau în spatele meu chiar au luat legătura cu mine, unul mă știa. Mi-a spus că la un moment dat ai luat volanul, ai ieșit din coloană, ai ieșit din coloană, ai intrat în intersecție și ai acroșat mașina și ai lovit cei doi oameni. E o doamnă care a venit și a deschis ușa imediat până nu a ajuns poliția și a vorbit cu mine și mi-a spus că aveam ochii deschiși dar nu știam ce e cu mine. M-am trezit la spital după o oră, diagnosticul e clar, pierdere de conștiință. Sunt trimis să fac RMN, nu mi s-a putut face azi. Mașina are vreo 400 de cai, ca să prindă suta, e vorba de 4.5 secunde", a explicat doctorul Jabri Ahmad Tabrizi, la emisiunea Bursa Afacerilor, de la postul local Tele Europa Nova.