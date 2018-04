Afirmaţii DURE ale lui Emmanuel Macron: Cum l-a criticat pe Donald Trump chiar în congresul SUA / VIDEO

”Să respingem tendinţa” naţionalismului, a îndemnat miercuri Emmanuel Macron în discursul pe care l-a susţinut în Congresul Statelor Unite, relatează AFP. ”Să ne scriem noi înşine istoria, să scriem viitorul pe care-l vrem. Trebuie să ne structurăm împreună răspunsurile faţă de provocările mondiale cu care ne confruntăm”, a scandat preşedintele francez, în ultima zi a vizitei sale de stat în Statele Unite. ”Am putea să alegem izolaţionismul, replierea, naţionalismul. Acest lucru poate fi atrăgător, un remediu temporar la temerile noastre. Însă închiderea uşii lumii nu o va împiedica să continue să evolueze şi să se schimbe”, a spus el.

”Trebuie să ne ţinem ochii deschişi şi să fim conştienţi de noi riscuri. Eu sunt convins că dacă ne deschidem ochii larg vom fi mai puternici”, a spus şeful statului francez. ”Noi nu vom lăsa naţionalismul să ne priveze de o prosperitate mai mare”, a declarat el. ”Dacă nu acţionăm în comunitatea mondială, sunt convins că instituţii internaţionale ca ONU, NATO nu vor mai fi în măsură să-şi exercite influenţa stabilizatoare”, a avertizat şeful statului francez, îndemnând să se implementeze o ”nouă formă de multilateralism”, conform news.ro.

LIVE | To the American people.

Address to the Joint Session of Congress.https://t.co/KRG5FZt2Di