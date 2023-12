Află cu cine te asemeni - Ce personaj din literatură ți se potrivește, în funcție de zodie

Astrologii au dezvăluit ce personaj din literatura clasică ți se potrivește în funcție de zodie. Descoperă cu cine te asemeni în funcție de semnul sub care te-ai născut. Zodia va influența întotdeauna anumite trăsături de personalitate pe care le ai.

Fiecare persoană are o carte preferată, dar și un personaj pe care l-a îndrăgit încă din primele momente. Dacă ești iubitoare de cărți, atunci sigur vei vrea să afli ce personaj din literatură te reprezintă, în funcție de semnul tău zodiacal.

Ce personaj din literatură ți se potrivește, în funcție de zodie

Cărțile clasice au ocupat mereu un loc important în dezvoltarea noastră ca persoane. Există povești nemuritoare care au fost preluate inclusiv de regizorii de film și au fost adaptate în pelicule care au înregistrat un succes real. Dacă îți plac cărțile, atunci trebuie să citești articolul de mai jos.

Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut.

Berbec: 21 martie – 19 aprilie

Dacă te-ai născut în zodia Berbec, atunci ție ți se potrivește Jo March din romanul Little Women scris de Louisa May Alcott. Cartea a fost adaptată într-un film superb în care joacă celebra Emma Watson. Romanul relatează viața a patru surori. Josephine, Jo, este protagonista romanului și devine unul dintre cele mai populare personaje din literatură de la publicarea romanului. Jo este curajoasă, directă, cu o voință puternică, loială și extrem de drăgălașă.

Taur: 20 aprilie – 20 mai

Taurul se aseamănă cu Fanny Price din cartea Mansfield Park scrisă de Jane Austen în anul 1814. Protagonista este adesea înțeleasă greșit din cauza gesturilor sale, însă Fany este un personaj extraordinar. Personajul său evoluează în mod constant. Fanny este o persoană sensibilă, care iubește natura și poezia.

Este plină de compasiune și are un simț al umorului foarte bine dezvoltat. Acest personaj este foarte asemănător zodiei Taur, scrie publicația Parade.

Gemeni: 21 mai – 21 iunie

Gemenii se potrivesc cu personajul Emma Woodhouse scrisă de Jane Austen în anul 1816. Emma este comunicativă, plină de viață, inteligentă și sociabilă. Personajul are un farmec incontestabil cu care îi atrage cu ușurință pe ceilalți. De-a lungul poveștii, Emma trebuie să învețe că nu are întotdeauna dreptate și că neînțelegerile sunt inevitabile într-o relație.

Rac: 22 iunie – 22 iulie

Racii se aseamănă cu personajul Helen Huntingdon din The Tenant of Wildfell Hall, scrisă de Anne Bronte în 1848. Acesta este cel de-al doilea și ultimul roman al Annei înainte de moartea ei prematură la vârsta de 29 de ani. Helen demonstrează care este natura emoțională a Racului atunci cnd acceptă să se căsătorească cu un bărbat din dragoste, crezând că îl va putea schimba ca soție.

Leu: 23 iulie – 22 august

Natura vulcanică a Leului este asociată cu personajul Anna Karenina din romanul cu același nume scris de Lev Tolstoi. Anna Arkadyevna Karenina este o aristocrată educată din societatea rusă a secolului al XIX-lea. Este un personaj carismatic, un magnet pentru persoanele din jurul său. Asemenea Leului, Anna este pasională și calcă peste normele sociale pentru a trăi viața la care visează.

Fecioară: 23 august – 22 septembrie

Personajul care se potrivește cu trăsăturile zodiei Fecioară este Mina Murray din romanul Dracula. Romanul scris de Bram Stoker a reușit să impresioneze și să rămână un reper pentru literatura clasică chiar și în zilele noastre. Mina are o energie analitică și abilități organizatorice remarcabile. Este atentă la detalii și găsește întotdeauna cele mai bune soluții pentru a triumfa într-o situație tensionată. Se află mereu în căutarea adevărului și se bazează pe experiență și intuiție atunci când are o situație de rezolvat.

Balanță: 23 septembrie – 23 octombrie

Balanțele sunt zodii de aer extrem de inteligente. Acestea sunt asemuite cu personajul Isabel Archer din romanul The Portrait of a Lady, scris de Henry James. Isabel este o femeie atentă la detalii, care caută întotdeauna latura frumoasă a lucrurilor. Este fermecătoare, dar are o minte ageră care nu ratează niciun detaliu. Acest personaj este foarte asemănător cu trăsăturile nativului din zodia Balanței.

Scorpion: 24 octombrie – 21 noiembrie

Catherine Earnshaw din Wuthering Heights este personajul potrivit pentru zodia Scorpionului. Romanul este considerat și astăzi o capodoperă a ficțiunii gotice. Catherine este un personaj umplut cu o emoție crudă și o neliniște apăsătoare. Este un personaj misterios, sensibil, dar foarte intens. Toate aceste trăsături o fac pe Catherine să fie o reprezentată perfectă a nativilor din zodia Scorpionului.

Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie

Dorothea Brooke din Middlemarch este personajul perfect care îl poate descrie pe nativul Săgetător. George Eliot a făcut o treabă extraordinară atunci când și-a imaginat personajul acesta. Dorothea prezintă toate trăsăturile unui Săgetător; entuziastă, optimistă, inteligentă și curajoasă, citează YourTango.com.

Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie

Bathsheba Everdene din Far from the Madding Crowd de Thomas Hardy este un personaj perfect pentru a reprezenta nativul din zodia Capricornului. Ea se remarcă prin calitățile sale. Este o femeie independentă, hotărâtă și extrem de muncitoare. Își asumă mereu responsabilități și conduce singură o fermă moștenită sfidând astfel toate așteptările femeilor pentru acea epocă.

Vărsător: 20 ianuarie – 18 februarie

Personajul Jane Eyer este reprezentativ pentru Vărsători. Personajul din romanul lui Charlotte Bronte este curajos, sensibil și dornic să-și depășească propria condiție. Deși are o viață grea, Jane încalcă orice regulă a societății în care trăiește și își ascultă inima. Un personaj dornic să-și afirme libertatea și independența.

Pești: 19 februarie – 20 martie

Peștii pot fi comparați cu Catherine Morland din Northanger Abbey, scrisă de Jane Austen. Catherine subminează așteptările oricărei persoane și reușește să uimească încă din primele momente. Este un personaj visător, cu o imaginație incredibilă și oarecum separată de realitatea societății în care trăiește. Acest personaj este la fel de visător precum un nativ din zodia Peștilor.