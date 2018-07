Agentul la CJUE calmează spiritele după anunțul Comisiei Europene: 'Guvernul a adoptat proiectul legislativ. El va fi transpus de autoritățile române'

Radu Cantar, agent guvernamental pentru Curtea de Justiție a UE, a afirmat pentru ȘTIRIPESURSE.RO că a primit comunicarea Comisiei Europene prin care anunţă că a iniţiat procedura de trimitere a României în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru că nu a implementat în legislaţia naţională Directiva a 4-a privind combaterea spălării banilor. Acesta a subliniat că Guvernul României a adoptat prin hotărâre proiectul legislativ, acesta fiind trimis la Parlament și urmează să intre în dezbatere în viitoarea sesiune.

„Am primit comunicarea Comisiei privind sesizarea CJUE in privinta necomunicarii masurilor de transpunere a directivei UE 2015/849 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor si finantarii terorismului. Guvernul Romaniei a adoptat prin hotarare, proiectul legislativ fiind trimis la Parlament. Suntem in legatura permanenta cu autoritatile responsabile de transpunere si beneficiem de sprijinul lor. De asemenea, comunicam si cu Comisia Europeana. Pe aceasta cale, vreau sa transmit foarte clar ca proiectul legislativ va fi transpus de autoritatile romane, fiind programat sa intre dezbatere parlamentara in urmatoarea sesiune.”, a declarat Radu Cantar, la solicitarea ȘTIRIPESURSE.RO.

Radu Cantar a fost invitat să comenteze și declarațiile lui Horaţiu Radu, fostul agent al României la Curtea de Justiţie a UE, care a spus că România riscă să fie trimisă în judecată la CJUE și de aceea a recomandat Guvernului varianta ordonanței de urgență pentru a evita procedura mai lungă din Parlament.

„Referirile domnului Horatiu Radu, fost agent al Romaniei la CJUE, au o substanta neprincipiala. Domnia sa face referiri la continutul proiectului de act normativ, in timp ce Comisia se refera la necomunicarea transpunerii. De asemenea, mi se pare destul de ciudat sa observ aceste acuze din partea cuiva care a gestionat cauza aproape doi de ani de zile, timp in care proiectul a stagnat si s-a ajuns in aceasta situatie. In perioada urmatoare, vom anunta evolutii pozitive in cauza si cu siguranta Romania nu va fi sanctionata de CJUE daca factorii decidenti inteleg riscurile.”, a mai spus Cantar.