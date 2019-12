Agricost Brăila investește în proiecte de responsabilitate socială: Sponsorizări de peste 200.000 de euro pentru comunitatea locală

Agricost Brăila investește în proiecte de responsabilitate socială, recompensând comunitatea locală pentru succesul său în agricultură. Până în prezent, valoarea totală asponsorizărilor a depășit 260.000 de euro, a declarat Gianina Ioniţă, director executiv Agricost – Al Dahra, iar reprezentanţii companiei intenționează să creeze un fond de investiții pentru județul Brăila în sumă de 500.000 de euro. Banii ar urma să fie investiți în domeniile Cultură, Educaţie, Sport şi Sănătate, potrivit fermierinromania.ro.

În Insula Mare a Brăilei, mai multe școli și grădinițe au fost dotate cu mobilier și echipamente IT din sumele alocate de Agricost. Școlile şi grădiniţele din comunele Măraşu şi Frecăţei și-au reînnoit integral mobilierul și au achiziționat echipamente electronice din donațiile companiei. De asemenea, au fost alocate sume pentru susținerea financiară a echipei locale de handbal feminin, către Crucea Roșie și asociații culturale.

Compania se implică și în programele de instruire a viitorilor specialiști în agricultură. Anual, organizează stagii de practică pentru studenți și elevi, în baza parteneriatelor încheiate cu instituții de învățământ, conferindu-le tinerilor care urmează cursuri cu profil agricol posibilitatea de a intra în contact cu noile tehnologii și cu tehnicile de lucru din fermele Agricost.

În fiecare an, în Insula Mare a Brăilei, fermierii din România se reunesc într-un schimb de experiență util pentru agricultura românească. Cu această ocazie, soluțiile inovatoare ale specialiștilor Agricost, de la tehnici agricole folosite pentru creșterea randamentelor culturilor simultan cu măsuri de protecție a solului, până la prezentarea noilor tehnologii utilizate în fermele administrate de companie și a avantajelor acestora, sunt comunicate transparent miilor de participanți la acest eveniment. La ediția din acest an, au participat peste 2.000 de persoane, fermieri, studenți, producători de utilaje agricole, reprezentanți ai organizațiilor de profil etc.

Anul trecut, Agricost a fost unul dintre cei mai mari producători de porumb din România și principalul angajator din domeniul producției vegetale, obținând cel mai bun rezultat din punctul de vedere al profitului/angajat în rândul companiilor care activează în sectorul vegetal și al producției de carne local.