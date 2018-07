Air Force One va fi înlocuit. Boeing a primit un contract de 3.9 miliarde pentru doua noi aeronave prezidențiale

Boeing Co a primit un contract de 3,9 miliarde de dolari pentru a construi două aeronave 747-8 care să fie folosite ca Air Force One de către preşedintele american şi care să fie livrate până în decembrie 2024, au declarat marţi oficiali americani, relatează Reuters, conform agerpres.

Pentagonul a anunţat marţi decizia, afirmând că contractul anterior pentru dezvoltare a fost extins pentru a include designul, modificarea şi echiparea a două noi aeronave prezidenţiale 747-8.Contractul urmează după înţelegerea informală încheiată între Boeing şi Casa Albă în februarie. Atunci Donald Trump a obiectat la costul de 4 miliarde de dolari al contractului anterior, plângându-se într-o postare pe Twitter că "costurile au scăpat de sub control".Casa Albă a precizat în februarie că noul acord va economisi 1,4 miliarde de dolari din banii contribuabililor, dar informaţia nu a fost confirmată din surse independente, notează Reuters.Documente privind bugetul Forţelor aeriene pentru anul fiscal 2019 date publicităţii în februarie prevedeau un cost de 3,9 miliarde pentru cele două aeronave.Aeronavele Boeing 747-8 sunt menite să fie o Casă Albă aeriană, capabile de zbor în cele mai grave scenarii de securitate, precum un război nuclear, şi sunt dotate cu avionică militară, comunicaţii avansate şi un sistem defensiv.Trump a declarat pentru CBS într-un interviu difuzat marţi că noul model de Air Force One va fi modernizat atât la interior, cât şi la exterior, unde va folosi o schemă de culori diferită de cea actuală - alb cu două nuanţe de albastru - care datează de pe vremea administraţiei John F. Kennedy."Roşu, alb şi albastru. Air Force One va fi incredibil. Va fi vârful gamei, primul în lume. Şi va fi roşu, alb şi albastru, ceea ce cred că este adecvat", a afirmat Trump.