Al optulea album al lui Elton John, The Lockdown Sessions, care ajunge pe primul loc în topul britanic

„The Lockdown Sessions”, lansat pe 22 octombrie, este al optulea album al lui Elton John care ajunge pe primul loc în topul britanic, conform news.ro

Înregistrat după ce, din cauza pandemiei, a fost nevoit să îşi amâne numeroase concerte din turneul de adio, albumul cuprinde colaborări cu Dua Lipa, Stevie Nicks, Gorillaz şi Lil Nas X.

Multe dintre ele au fost realizate via Zoom, în timp ce câteva au fost înregistrate în studio cu norme de siguranţă stricte.

Muzicianul în vârstă de 74 de ani a povestit că s-a bucurat de experienţa de a fi forţat să iasă din zona de confort.

Primul single extras de pe album a fost „Cold Heart (Pnau Remix)”, colaborare cu Dua Lipa, şi a ajuns pe primul loc în urmă cu două săptămâni, Elton John devenind astfel primul artist cu piese în topul britanic în şase decenii diferite. El a impulsionat şi albumul, care a devansat materiale discografice semnate Lana Del Rey, Duran Duran şi Biffy Clyro după ce a fost vândut în 31.000 de unităţi.

Elton John s-a mai aflat pe primul loc în topul britanic al albumelor cu „Don't Shoot Me I'm Only The Piano Player” (1973), „Goodbye Yellow Brick Road” (1973), „Caribou” (1974), „Elton John's Greatest Hits” (1974), „Sleeping with the Past” (1989), „The Very Best of Elton John” (1990) şi „Good Morning to the Night” (2012).

În actualul clasament, Lana Del Rey se află pe poziţia secundă cu „Blue Banisters”, al doilea album lansat de ea anul acesta, iar Duran Duran, pe a treia, cu „Future Past”, aceasta fiind cea mai bună clasare a grupului de la „Astronaut” (2004).

Locul al patrulea este ocupat de Biffy Clyro cu „The Myth of Happily Ever After”, iar al cincilea, de „Music of the Spheres” al trupei Coldplay.

Cât priveşte topul britanic al single-urilor, Adele se află în frunte cu „Easy On Me”.