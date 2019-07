ALERTĂ - Călin Popescu Tăriceanu: În PSD bântuie un aer defetist. Candidatura separată la prezidențiale este o dezamăgire și aduce probleme în coaliție / VIDEO

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a facut miercuri, la Parlament, după ce partidul l-a validat drept candidat la prezidentiale, ca este dezamagit de decizia PSD de a nu avea un candidat comun si ca o candidatura separata pune in pericol coalitia.

„Ni s-a spus ca PSD e partid prea mare sa nu aiba candidat. Cred ca in PSD in acest moment bantuie un aer defetist, isi propun mult prea putin, isi propun un candidat de turul 2 dar nu-si propun sa castige alegerile. Noi ne dorim mai mult, sa castigam alegerilor. I-am zis dnei Dancila. Din pacate PSD asa cum ne-a zis dna Dancila isi doreste propriul candidat, ca asa vor sefii de organizatii. Luam act. Aveam de multa vreme informatii ca se pregateste aceasta candidatura, prin urmare pot sa va spun ca pentru mine nu este o surpriza, dar este o dezamagire si introduce anumite probleme in cadrul coalitiei, va urma o competitie electorala in cadrul coalitiei. Eu nu voi ataca PSD si celalalt contracandidat, dar in campanie spiritele se mai infierbinta, la nivel local nu e exclus sa apara probleme. Nu ma astept ca lucrurile sa mearga mai bine dupa campanie, riscul e ca lucrurile sa mearga mai prost. I-am spus asta dnei Dancila”, a zis Tăriceanu.

