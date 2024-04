Alertă de tsunami, după cutremurul foarte puternic din Taiwan: se știe ora când se va dezlănțui natura/ VIDEO

Pe imaginile video deja se vede cum apa s-a retras, acesta fiind primul semn că va urma un tsunami.

Valurile înalte de trei metri sunt de temut în Okinawa. "Evacuaţi în zone mai înalte, nu vă întoarceţi", a recomandat un prezentator la postul public japonez NHK.

O avertizare de tsunami a fost emisă şi pentru zonele de coastă din Taiwan.

Mai mulţi oameni sunt blocaţi în Taiwan, după ce cutremurul puternic care a lovit insula, miercuri dimineaţă, a provocat prăbuşirea a cel puţin 26 de clădiri, potrivit Centrului Central de Comandă pentru Situaţii de Urgenţă din Taiwan (CEOC).

Există informaţii că există persoane blocate în şapte dintre clădiri, a adăugat CEOC.

Printre clădirile prăbuşite se numără 15 din comitatul Hualien, în apropiere de epicentru, a precizat CEOC.

Cutremurul a afectat, de asemenea, alimentarea cu energie electrică, peste 91.000 de gospodării fiind lipsite de electricitate, a precizat CEOC, adăugând că firma Taipower Company, operată de stat pe insulă, lucrează în prezent pentru a rezolva problema.

De asemenea, CEOC a precizat că unele servicii feroviare din estul Taiwanului au fost suspendate, dar se estimează că acestea vor fi din nou operaţionale până la sfârşitul zilei.

Cutremurul cu magnitudinea de 7,4 care a lovit miercuri Taiwanul a avariat grav o autostradă importantă de pe coasta de est, potrivit posturilor locale de televiziune.

These are real scenes of #earthquake in #Taiwan , not a movie . Let's pray for the people safety ???? ????.. #Taiwan #Earthquake #Tsunami #China #Hualien #Japan #Terremoto pic.twitter.com/8kcC6ddiCv

Imaginile difuzate de TVBS, afiliat CNN, au arătat că bolovani mari au căzut pe autostrada Suhua, iar mai multe tuneluri au fost sparte - inclusiv unul care a fost rupt în două.

SET News, afiliat CNN, arată partea din faţă a unei maşini distruse de stânci căzute.

Cel puţin nouă căderi de pietre şi alunecări de teren au fost raportate pe autostrada Suhua, iar întreaga linie a fost închisă, a anunţat Agenţia Centrală de Ştiri din Taiwan, citând autorităţile.

O altă autostradă care face legătura între coasta de vest şi estul Taiwanului a fost, de asemenea, afectată de căderi de pietre, cel puţin 12 maşini fiind lovite şi nouă persoane fiind rănite, potrivit TVBS.

Şerpuind de-a lungul stâncilor abrupte deasupra Oceanului Pacific, autostrada Suhua este cunoscută ca fiind unul dintre cele mai periculoase - dar şi cele mai pitoreşti - drumuri din Taiwan.

Aceasta face legătura între nord-estul Taiwanului şi oraşul estic Hualien, care se află în apropierea epicentrului cutremurului.

Preşedintele taiwanez dă instrucţiuni administraţiei pentru a oferi asistenţă în urma cutremurului

Preşedintele Taiwanului, Tsai Ing-wen, a declarat că a "instruit imediat administraţia să se ocupe de situaţie şi să înţeleagă impactul local cât mai curând posibil".

De asemenea, Tsai a instruit administraţia să "ofere asistenţa necesară şi să colaboreze cu guvernele locale pentru a minimiza impactul dezastrului", potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook.

Zborurile au fost reluate pe aeroportul japonez Naha din Okinawa

Toate zborurile spre şi dinspre aeroportul japonez Naha de pe insula Okinawa au fost reluate, după ce alerta de tsunami emisă pentru zonă a fost retrogradată, a declarat miercuri pentru CNN purtătorul de cuvânt al aeroportului, Hideaki Tsurudo.

Okinawa a fost afectată de valuri tsunami mici, sub 30 de centimetri, în urma cutremurului din Taiwan, ceea ce a dus la suspendarea zborurilor. Însă niciun val nu a atins aeroportul şi acesta a fost astfel redeschis, potrivit lui Tsurudo.

Nu au fost raportate victime sau pagube în Japonia în urma avertismentului de tsunami

Nu au fost raportate victime sau pagube în Japonia în urma cutremurului cu magnitudinea de 7,4 grade din Taiwan, potrivit secretarului şef al cabinetului japonez Yoshimasa Hayashi.

Cutremurul a declanşat avertismente de tsunami în Japonia, dar primele rapoarte arată că primele valuri tsunami au fost mici, sub 30 de centimetri, pe insula Okinawa, din sudul Japoniei.

Însă Hayashi, vorbind la o conferinţă de presă, a declarat că se aşteaptă ca al doilea şi al treilea val generat de cutremur să fie mai mari.

Avertizările de tsunami pentru Japonia au fost retrogradate la nivel de recomandare, a spus el.

Cu toate acestea, Hayashi a sfătuit oamenii din zonele afectate să rămână pe terenuri mai înalte.

O alertă de tsunami a fost emisă în Filipine în urma unui cutremur cu magnitudinea de 7,4 grade în Taiwan, potrivit Institutului de Vulcanologie şi Seismologie din această ţară.

Se aşteaptă ca zonele de coastă din faţa Oceanului Pacific să se confrunte cu "valuri tsunami mari".

Primele valuri ar urma să lovească de la ora locală 8:33 până miercuri la ora 10:33.

Oamenii din zonele de coastă din provinciile Batanes Group of Islands, Cagayan, Ilocos Norte şi Isabela au fost "sfătuiţi cu tărie să evacueze imediat spre zone mai înalte sau să se deplaseze mai departe în interiorul ţării", potrivit avertismentului.

De asemenea, proprietarilor de ambarcaţiuni aflate în porturi, estuare sau în apele de coastă de mică adâncime li s-a cerut să îşi asigure bărcile şi să se îndepărteze de malul mării. Ambarcaţiunile care se află deja în largul mării ar trebui să rămână în larg, în ape adânci, până la noi indicaţii, se arată în aviz.

Earthquake of 7.5 magnitude has hit Taiwan as well as Japan, people are trying to evacuate, situation looks really grim as Tsunami threats are also coming true, one more reminder of how temporary everything is, Please pray for the people ???????? #earthquake #Taiwan #Tsunami pic.twitter.com/cMygmLf3Mp