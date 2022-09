Alertă - George Simion a descins la INML, după ce a fost săltat cu mascații din Piața Victoriei

Liderul AUR, George Simion, a descins, în această dimineață, la INML. Simion merge să își scoată certificat medico-legal după ce a fost ridiat de poliție din autocarul pe care AUR îl amplasase în Piața Victoriei înainte de protestul programat în acest weekend. Simion a declarat că:

Ce ne doare sunt abuzurile comise asupra protestatarelor din autocar. Unele fete nu au dormit deloc, sunt obosite, tumefiate. Am pățit același lucru în 2020 când mi s-a suspendat permisul pentru cumul de puncte și nu mi se comunicase, eu am făcut contestație. S-a rezolvat numai că din septembrie în februarie nu am putut conduce. Când ți se suspendă permisul trebuie să ți se aducă la cunoștință, a spus Simion în fața camerelor.