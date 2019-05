O cursă Turkish Airlines, Istanbul-Stockholm, a aterizat de urgenta pe Aeroportul Henri Coandă pentru a debarca un pasager (femeie) cu probleme medicale. Conform primelor informații, femeia se află în stare de inconștiență și a primit asistență medicală.

Deocamdată nu se știe ce probleme are femeia, câți ani are sau ce naționalitate are.

știre în curs de actualizare