ALERTĂ - Unul dintre cei cinci candidaţi la şefia DNA s-a retras din cursă

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a anunţat joi că unul dintre candidaţii la şefia DNA l-a informat că se retrage din cursă. Este vorba despre Ionuţ Botnaru.

Ionuț Botnaru a fost procuror-șef al DIICOT Ploiești și mai apoi procuror șef al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Presa scrie că numele său apare în dosarul foștilor procurori DNA Onea și Negulescu și este prezentat ca un coleg de facultate cu fostul premier Victor Ponta.

Botnaru are mai multe terenuri în comuna Brebu, judeţul Prahova, pe care le deţine împreună cu mai multe persoane. Procurorul are o casă de vacanţă tot în Brebu, o casă de locuit în Buzău şi deţine şi două maşini: Seat Toledo şi BMW X5. În privinţa activelor financiare, Botnaru are două conturi în valoare de 30.000 lei, respectiv 35.000 lei. Are şi un credit în valoare de 93.750 euro. Ionuţ Botnaru a obţinut un venit anual în valoare de 199.052 lei, iar soţia sa, judecător la Curtea de Apel Ploieşti, a obţinut 174.823 lei.