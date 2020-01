Alexandru Bourceanu se gândește să pună ghetele în cui: În principiu, am cam terminat cu fotbalul de performanță

Alexandru Bourceanu, fost internațional român și triplu campion al României cu FCSB, a anunțat, marți, că este foarte aproape de a se retrage din fotbalul profesionist, anunță MEDIAFAX.

Mijlocașul spune că nu este încă sigur de hotărârea pe care o va lua, însă sunt șanse mici să semneze cu o echipă nouă, chiar și din Liga 2.

Citește și: `Băi talent: nu-ți e rușine!`Fostul ministru al Educației în guvernul Boc a jignit grav un geniu al muzicii românești

"Nu sunt hotărât, poate voi mai juca în liga a doua sau poate nu voi mai juca. În principiu, am cam terminat cu fotbalul de performanță", a declarat Bourceanu, la Digi Sport.

În acest sezon, Bourceanu a fost liber de contract până la finalul lunii octombrie, când a semnat cu echipa Gloria Buzău, din Liga 2, formație unde a petrecut aproximativ o lună și jumătate: "Așa a fost înțelegerea, ca în decembrie să termin. Am convenit că voi juca o lună și jumătate și voi decide apoi dacă voi continua sau nu. M-a sunat Ilie Stan, am vrut să joc câteva meciuri la Buzău. Pentru Liga 2 cred că am avut un nivel foarte bun. Am vrut să-mi mențin toate opțiunile deschise, dacă să mă las sau nu. Nu prea mai țin opțiunile deschise acum, nu știu", a spus fostul internațional, care a mai adăugat că o accidentare gravă suferită în Turcia, la Trabzonspor, l-a determinat să își încheie cariera mai rapid decât ar fi preconizat.

Citește și: Se bat cap in cap! A refuzat propunerea .

Alexandru Bourceanu, ajuns la 34 de ani, a evoluat de-a lungul carierei la Dunărea Gălați, Oțelul Galați, Poli Timișoara, FCSB, Trabzonspor (Turcia), Arsenal Tula (Rusia), Dunărea Călărași și Gloria Buzău. La echipa națională a României, el a acumulat 26 de prezențe.

Alături de FCSB, Bourceanu a câștigat trei titluri de campion, o Cupă și o Supercupă a României.