Alexandru Cumpănașu a EXPLODAT la adresa SNSPA: 'Să nu se joace cu imaginea unui candidat la președinție/Muncesc de la 16 ani'

Alexandru Cumpănașu precizează că a colaborat cu SNSPA conform legii și transparent și avertizează instituția să „nu se joace cu imaginea unui candidat” la Cotroceni. Unchiul Alexandrei spune că va depune plângeri pe numele celor care îi afectează imaginea.

„Colaborarea mea cu SNSPA a fost una legală, corectă și transparentă. Nu am predat niciodată la SNSPA, ci am fost expert în cadrul unui proiect cu finanțare europeană, colaborare pe care am încheiat-o în anul 2018, ca urmare a îndeplinirii obiectivelor. Avertizez SNSPA să nu se joace cu imaginea unui candidat la Președinția României, cu atât mai mult cu cât am avut doar calitatea de angajat, iar în măsura în care continuă să facă jocuri politice voi depune plângere penală pe numele tuturor celor care îmi afectează dreptul la imagine și cariera profesională”, se arată într-o postare de pe Facebook a lui Alexandru Cumpănașu.

În privința declarației de avere, Cumpănașu spune că este singurul care a dat dovadă de transparență.

„Muncesc de la vârsta de 16 ani, mi-am sacrificat viața pentru muncă și nu voi permite nimănui să mă denigreze pe mine sau familia mea! Voi depune plângeri penale și îi voi ataca în instanță pe toți cei care mai formulează o singură acuzație la adresa mea fără să aibă probe și voi demonstra că unii proprietari de media nu sunt nici pe departe străini de clanurile interlope și mafioții din România”, a mai scris unchiul Alexandrei.

Precizările vin după ce SNSPA a anunțat că a decis să verifice din nou legalitatea angajării lui Alexandru Cumpănașu în cadrul unui proiect SIPOCA, pentru a clarifica situația privind studiile absolvite de acesta. Instituția menționează că la angajare, Cumpănașu a semnat un document potrivit căruia se încadrează la studii superioare.

În declarația de avere publicată pe site-ul Biroului Electoral Central (BEC), Alexandru Cumpănașu figurează cu un salariu anual de 66.762 lei de la SNSPA.

BEC a sesizat Parchetul în privința mai multor candidați la alegerile prezidențiale, în contextul în care în urma verificărilor, instituția a constatat elemente de similitudine în semnăturile depuse de către aceștia. Printre candidați se numără Alexandru Cumpănașu și Viorel Cataramă.