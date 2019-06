Alexandru Cumpănașu, teorie explozivă privind scandalul provocat de Ludovic Orban: 'A vrut să vadă cine sunt aliații și dușmanii din interior și din afară'

Președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea României (CNMR), Alexandru Cumpănașu, intervine în scandalul provocat de liderul PNL Ludovic Orban privind impozitarea IT-iștilor. El susține că este de acord cu declarația inițială a liderului PNL și lansează o teorie incendiară.

Vizita Papei în România, aproape de final - Suveranul Pontif se va întâlni cu credincioşii romi

„Ludovic Orban si IT-istii!.

La prima vedere declaratia este o gafa a liderului PNL pt ca nu-i asa ca IT-istii sunt "tezaurul tarii"?. Ei bine EU SUNT DE ACORD cu declaratia lui Orban asa cum a fost facuta ea initial. Este o parere personala. Am vazut isteria pornita impotriva unei declaratii interpretate dupa interesul politic sau economic. Cred ca este si un indicator pt Orban si o cursa pt a scoate la suprafata adevarul. Si anume ca prietenii nu-i sunt toti prieteni, cine din PNL il vrea plecat pt ca au dat cu nasul oportunist de mirajul puterii, falsitatea cronica a "aliatilor" de la USR care la prima declaratie interpretabila il distrug din temelii. Pai si cand vor aparea probleme mari cu adevarat in "casnicie" la ce sa se atepte Orban de la USR?!

Singurul indreptit sa critice este PSD - dusmanul natural alnPNL si universitatile de profil care traiesc din taxele platite de studenti pt a lua diploma de IT-st. Cred ca Orban trebuie sa dea o declaratie rectificatoare prin care sa explice ce a vrut sa spuna si eventual sa-si ceara scuze pt scoaterea din context. In rest, tacerea lui Orban este un pas calculat: a vrut sa vada cred eu cine sunt aliatii si dusmanii din interior si din afara.

Acum despre IT-isti si impozitare: Adica de ce IT-istii sunt mai valorosi decat cercetatorii platiti execrabil si care nu lucreaza pt cei care expatriaza profitul? Sau decat inventatorii, profesorii, medicii, inginerii, etc.? Tara asta este plina de exceptii pt diverse categorii in functie de cine tipa mai tare. Eu cred ca ar trebui sa existe un singur regim de impozitare pentru toata lumea pt ca toti produc plus valoare pt tara asta. Unde sunt reducerile din turism, agricultura, constructii pt a nu mai avea milioane de romani plecati in afara tari?!. Si daca pe unii ii motiveaza doar reduceri atunci sunt doar simpli mercenari.”, scrie Cumpănașu, pe Facebook.