Alexandru Nazare, LĂSAT SINGUR de UDMR - Cseke Attila, despre demitere: E dreptul premierului

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), Cseke Attila, spune că este dreptul premierului de a face evaluarea membrilor Cabinetului, scrie Agerpres.

"Eu îmi fac treaba. Să ştiţi că judeţul Vâlcea este al douăzeci şi treilea judeţ pe care îl vizitez după şase luni şi un pic de mandat, practic eu în fiecare săptămână sunt într-un judeţ, de exemplu săptămâna viitoare încerc să ajung în Brăila, deci în fiecare săptămână am o vizită în judeţ, exact pentru a culege problemele, a le vedea şi a încerca să le soluţionăm. Este dreptul premierului de evaluare, nu am nimic împotriva unei evaluări. În ce ne priveşte suntem ministerul care a trecut în Parlament reorganizarea Inspectoratului de Stat în Construcţii, (...) avem o serie de alte proiecte care au fost implementate, provocarea noastră principală în următoarea perioadă este legată de finalizarea şi avizarea interministerială a proiectului de lege privind programul de consolidare de risc seismic care va rescrie complet ceea ce am avut în vigoare 27 de ani", a declarat, joi, la Râmnicu Vâlcea, ministrul.

Cseke Attila a fost prezent joi, în judeţul Vâlcea, unde a vizitat mai multe obiective de investiţii finanţate prin bugetul MDLPA şi a avut întâlniri cu primari şi reprezentanţi ai altor autorităţi publice locale şi judeţene.