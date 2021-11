Alexandru Rafila vrea să vină șef la Ministerul Sănătății, dar pune 3 CONDIȚII

Alexandru Rafila rămâne în cărți pentru preluarea funcției de ministru la Sănătate. Pentru acest lucru, deputatul PSD are în vedere 3 mari condiții.

„Eu nu am un interes de a prelua Ministerul Sănătății. Opțiunea mi-o păstrez, cu anumite condiții. Noi am vorbit despre programul de guvernare, dar mai sunt trei elemente care trebuie discutate foarte clar după ce stabilim că suntem de acord asupra privire la programul de guvernare. Acest lucru este aproape realizat. Nu am avut divergențe majore”, a declarat Alexandru Rafila, la B1 TV.

Joi seara, medicul Rafila a dezvăluit condițiile pentru a prelua Ministerul Sănătății. În opinia sa, instituția se confruntă cu grave probleme. Printre măsurile care trebuie luate de urgență se numără inclusiv restructurări, ce includ atragerea unor experți în sănătate publică.

„Cele trei condiții se referă la asigurarea resurselor financiare pentru gestionarea pandemiei, la posibilitatea de a veni la Ministerul Sănătății o echipă de profesioniști care să ajute la realizarea acestei strategii de reacție rapidă în acest moment și pentru conturarea unui program de mediu în abordarea pandemiei în special, dar și a sistemului de sănătate, în general.

Și mai există și alte elemente legate de modul de restructurare al Ministerului Sănătății, pentru că el este foarte puțin funcțional. Vă dau un exemplu: noi avem o criză majoră de sănătate publică, iar la Ministerul Sănătății nu e nicio structură de sănătate publică, ceea ce este absolut incredibil”, a mai punctat pesedistul.