Alianţa USR PLUS cere preşedintelui Iohannis şi PNL ca alegerea primarilor în două tururi să devină realitate

Alianţa USR PLUS solicită preşedintelui Klaus Iohannis şi PNL ca alegerile locale în două tururi să devină realitate, a declarat, vineri, preşedintele USR Dan Barna, precizând că va avea săptămâna viitoare o întâlnire cu premierul Ludovic Orban pe această temă.

"Miza este una foarte clară, alegerile locale sunt prioritatea pe care o avem în vedere. Cerem preşedintelui Iohannis şi PNL ca alegerile în două tururi să devină realitate. Există acum suport politic, există rezultatul acesta care ne îndreptăţeşte să revenim la normalitate şi în democraţia locală. Trebuie să ieşim din logica absurdă în care avem primari de localităţi aleşi cu 8% sau 12%. Revenim la primari în două tururi şi aceasta este solicitarea pe care Alianţa o face expres şi PNL şi preşedintelui Iohannis, să folosească toată forţa politică de care dispun în acest moment pentru a ajunge la primari în două tururi. Noi vom fi şi în Parlament susţinători ai acestui lucru şi solicităm ca acest lucru să se întâmple", a afirmat Barna, după şedinţa Comitetului de coordonare a Alianţei.El a spus că va avea marţi sau miercuri o întâlnire cu premierul Orban pe această temă."La începutul săptămânii viitoare, probabil marţi sau miercuri, o să am o întâlnire cu premierul Orban în care vom discuta alternativele şi poziţia sa pe acest subiect, dat fiind că cerinţa efectivă era cuprinsă în acordul politic semnat în Parlament şi întărit acum de decizia de astăzi luată în unanimitate de Alianţă de a solicita PNL atingerea acestui obiectiv.(...)Acest mecanism cu alegerea primarilor într-un singur tur este precum un spray fixativ la frizerie sau la coafor, fixează primarii actuali pentru tot restul vieţii în poziţiile pe care le au. Lucrul acesta nu e corect, este nociv pentru democraţie", a mai spus Barna.Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a spus că acest obiectiv este trecut în protocolul politic semnat cu PNL. "Nu ar trebui să fie nevoie de prea multe negocieri pentru că am înţeles din mesajele transmise că amândoi susţin", a adăugat Cioloş.