Alianţa USR PLUS crede că va obţine un scor bun la Iaşi

Reprezentanţii Alianţei USR PLUS Iaşi consideră că ieşenii responsabili şi-au exprimat opţiunile electorale cel mai probabil, în majoritate, pentru ideologia politică de centru-dreapta, care promovează meritocraţia, anticorupţia şi liberalismul în toate formele sale.

Potrivit unui comunicat, Alianţa USR PLUS Iaşi crede că va obţine un scor foarte bun în urma acestui scrutin, "ceea ce demonstrează apetenţa cetăţenilor către un program de bună guvernare autentic, dezvoltat de cea mai bună echipă de candidaţi".

În ceea ce priveşte prezenţa scăzută la acest scrutin comparativ cu cel de acum patru ani, USR PLUS consideră că acest lucru "denotă dezamăgirea şi deznădejdea pe care actuala clasa politică, în special partidele tradiţionale, au imprimat-o în rândul cetăţenilor", potrivit agerpres.ro.

Citește și: Diferențe uriașe! Cu cât este mai mare salariul unui parlamentar decat al unui român de rând

"Mulţumim ieşenilor care ne-au votat. Le mulţumim tuturor celor care au fost la vot în aceste condiţii extraordinare. În doar 4 ani, am reuşit să dublăm numărul de parlamentari USR PLUS. Suntem partidul care înregistrează cea mai mare creştere în opţiunile românilor. USR PLUS este pregătit să îşi asume guvernarea României, este pregătit să poarte discuţii cu acele partide politice care vor o guvernare onestă şi competentă. Prioritatea noastră este formarea unei majorităţi solide şi stabilirea unui program de guvernare care să includă măsurile cele mai importante din programul Alianţei. Cu două crize simultane - una de sănătate publică şi una economică - nu putem să ne permitem luxul de a improviza. Vom purta discuţii despre proiecte şi politici publice, nu despre persoane. Sunt convinsă că vom avea un guvern puternic", a declarat, conform comunicatului, Cosette Chichirău, preşedinte USR Iaşi şi candidat pentru Camera Deputaţilor din partea Alianţei USR PLUS în judeţul Iaşi.

La rândul său, Monica Berescu, preşedinte PLUS Iaşi, candidat pentru Camera Deputaţilor din partea Alianţei USR PLUS, consideră că "Românii şi-au ales astăzi drumul către meritocraţie şi o democraţie fără hoţie".

Citește și: CNSAS: Un candidat Pro România a turnat la Securitate! Avea numele conspirativ ‘Violeta’ .

"Alianţa USR PLUS a prezentat cetăţenilor cea mai bună echipă pentru următorii 4 ani, împreună cu cel mai elaborat program de guvernare. Suntem judeţul cu cel mai mare număr de parlamentari după Bucureşti iar conform estimărilor, opţiunea ieşenilor este din ce în ce mai mare pentru spectrul politic reprezentat de alianţa USR PLUS. Cu siguranţă, eforturile românilor din această zi vor fi recompensate cu participarea activă a USR PLUS în noul guvern. Le mulţumim tuturor pentru încredere şi devotament şi îi asigurăm că România îşi va redobândi statul de drept şi va elimina corupţia din sistemul public", a spus Monica Berescu, citată în comunicat.

Conform USR PLUS, alegerile de duminică vor stabili priorităţile legislative în ceea ce priveşte actualizarea Constituţiei, reducerea numărului de parlamentari, anularea pensiilor speciale, rescrierea legilor justiţiei, precum şi reconstrucţia ţării prin eliminarea corupţiei şi promovarea meritocraţiei. Alianţa USR PLUS crede totodată că va avea atribuţii esenţiale în vindecarea României prin intermediului parlamentarilor săi şi prin echipa de experţi care va face parte din noul Guvern.