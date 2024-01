Alibec a făcut lumină în privința transferului la Farul Constanța

Denis Alibec, component al echipei din Qatar Muaither, a declarat că o eventuală revenire a sa la Farul nu depinde decât de actualul său club. “Eu am discutat cu antrenorul de aici şi o plecare a mea nu era posibilă”, a afirmat fitbalistul, potrivit grupării Farul.

"O revenire a mea la Constanţa nu depindea de mine şi nici de Farul, ci numai de actualul club. Sunt jucător sub contract şi cei de aici au, de asemenea, anumite obiective. În plus, între mine şi Farul nu va fi nevoie niciodată de negociere, ne-am înţelege cu siguranţă. Din păcate, afirmaţiile apărute în presă, cum că aş fi fost deranjat că Farul nu a negociat pentru mine, sunt neadevărate, pe mine nu m-a contactat nimeni. Eu am discutat cu antrenorul de aici şi o plecare a mea nu era posibilă", a declarat Denis Alibec.

Farul Constanţa a precizat, pe site-ul oficial, că şi-ar dori revenirea lui Denis Alibec, dar acest lucru nu este posibil acum.

“Denis Alibec este unul din cei mai importanţi jucători pe care i-a avut clubul nostru şi care, în sezonul trecut, a fost determinant în câştigarea campionatului. Cu toţii ne-am fi dorit revenirea unui astfel de jucător valoros la Constanţa, dar, din păcate, acest lucru nu poate fi realizat în acest moment. Farul nu poate negocia revenirea lui Denis Alibec, pentru că se află sub contract şi este unul dintre jucătorii importanţi ai clubului din Qatar”.