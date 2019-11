Alin Burcea: Ne dorim să existe 300 de agenţii care să aducă turişti străini în România, dar e nevoie de stimulente

Touroperatorii români şi-ar dori ca pe piaţa de incoming să existe o concurenţă mai mare şi numărul de agenţii de turism axate pe aducerea de străini în România să crească de la 50 la 300 în câţiva ani, dar pentru asta e nevoie de acordarea unor stimulente guvernamentale, a declarat, pentru AGERPRES, omul de afaceri Alin Burcea.

"Noi ne dorim să se dezvolte această latură de incoming. Dacă sunt 2.500 de agenţii care duc românii în străinătate, nu cred că sunt 50 care aduc străini aici. Şi asta pentru că nu sunt motivaţi, nu există un stimulent. Şi există o propunere de hotărâre de guvern, care ar trebui pusă în practică, respectiv acordarea a 50 de euro agenţiei pentru un turist care stă minimum 5 zile. Ar trebui să existe nişte stimulente, pentru ca în doi-trei ani să avem 300 de agenţii care să aducă turişti", a spus Burcea.El afirmă că în mediul de afaceri din domeniul turismului există o nemulţumire legată de faptul că nu a fost deocamdată creat un departament sau o direcţie în Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri responsabil pentru acest sector."Industria noastră de turism este relativ nemulţumită, pentru că am putea spune că actuala guvernare a început cu stângul pe partea de turism. După trei săptămâni, deşi am văzut că s-a aruncat în spaţiul public că turismul va fi departament, nu ştim clar dacă va fi departament sau direcţie. Şi uite că se face o lună şi nu avem conducător, cel puţin un secretar de stat. Şi nemulţumiri există şi pentru că nu apare cuvântul turism în niciun fel de denumire. Este Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri şi în momentul în care eşti la ˜'şi alţii', înseamnă că guvernul liberal nu vede turismul ca pe o resursă importantă. Deşi este o resursă importantă. Şi reiau cifrele pe care le ştim toţi, 2,7 milioane de turişti străini au fost în România în 2018, iar în Bulgaria, 9 milioane. Nu trebuie să ne uităm la Franţa, ne uităm la Bulgaria de lângă noi. Eu cred că era clar că aducerea de turişti străini în România trebuia să fie o prioritate. Şi dacă nu ai departament de la bun început, nu a fost băgat pe organigramă, am nişte mici îndoieli că în acest an vom face performanţă până la alegerile de anul viitor. Noi ne dorim cu toţii un secretar de stat care să provină din turism, să nu mai stăm încă trei luni să-i explicăm ce înseamnă vouchere sau tarife de contracte. Ne-am dori să vină cineva care să aibă o oarecare tangenţă cu turismul pentru ca discuţiile să nu înceapă de la zero", a mai spus Burcea, CEO al Paralela 45.În ceea ce priveşte voucherele de vacanţă, Burcea susţine că ar trebui să fie introduse pe un suport electronic pentru a se elimina birocraţia."Voucherele de vacanţă, dacă vor rămâne, va fi bine. Dar trebuie neapărat să fie puse pe suport electronic, pe un card, şi există discuţii în acest sens de un an, pentru că pentru noi, agenţiile de turism este un calvar să completezi fişe, să trimiţi voucherul spre decontare şi aşa mai departe. Sunt bune, e bine, a fost o gură de oxigen pentru munte şi balneo şi sper cu banii încasaţi să se renoveze câte ceva. Litoralul nu cred că are nevoie de vouchere, pentru că merge bine oricum, poate doar pe capetele de sezon. Deci măsura trebuie continuată, dar poate trebuie luat în calcul acest suport electronic", a mai spus Alin Burcea.