Alin Minteuan după egalul cu FCSB: 'În opinia mea am pierdut astăzi două puncte'

Alin Minteuan a condus echipa CFR Cluj de pe bancă la meciul cu FCSB, deoarece antrenorul principal Dan Petrescu este suspendat şi nu a făcut deplasarea la Bucureşti. Minteuan consideră că echipa ardeleană a pierdut două puncte pe Arena Naţională, potrivit news.ro.

"În opinia mea am pierdut astăzi două puncte, ocaziile cele mai mari ne-au aparţinut nouă, au fost două reprize în care am avut multe şanse de a înscrie, păcat că nu am făcut-o, dar acum încercăm să ne gândim la partidele viitoare. Oricare jucător de la CFR are valoare şi merită să joace aici. S-a optat penturu acest 11, pentru că totuşi FCSB este FCSB, o echipă importantă a campionatului, deşi în momentul actual este pe o poziţe probabil nemeritată, pentru că au arătat un fotbal destul de bun. Noi am ridicat destul de bine ştacheta, am reuşit să controlăm mare parte a jocului, având foarte, foarte multe ocazii. Am fost forţaţi cu acea schimbare, planurile noastre erau altele, dar din păcate a venit acea accidentare a lui Costache, care ne-a făcut să-l introducem pe Paşcanu. A intrat pe o poziţie nefirească pentru el, cea de fundaş stânga, dar s-a descuircat destul de bine şi chiar a creat într-o fază o superioritate foarte bună şi am avut o ocazie. FCSB este întotdeauna o formaţie periculoasă şi sută la sută se va bate şi anul acesta şi la campionat. Avem un meci de cupă miercuri, la Botopşani, vom rămâne aici şi vom pleca la Botoşani. Se mai deschide un front şi vom încerca să facem faţă şi acolo. Am încercat să amânăm acel meci, nu am reuşit, vom juca şi vom încerca să dăm tot ce putem ca în seara aceasta, pentru a trece mai departe. Au fost ceva neînţelegeri cu federaţia, legat de date, nu a ieşit nimic şi jucăm", a declarat Minteuan.

FCSB şi CFR Cluj au încheiat la egalitate, scor 0-0, derbiul etapei a X-a a Ligii I, disputat, duminică, pe Arena Naţională.