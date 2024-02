Alina Rotaru - Vreau să mai simt ceea ce am simţit la Budapesta şi în viitor

Alina Rotaru-Kottmann, distinsă cu Trofeul de Excelenţă pentru performanţele din 2023, a declarat pentru AGERPRES că îşi doreşte ca senzaţiile încercate la Mondialele de la Budapesta, unde a câştigat medalia de bronz la lungime, să le retrăiască şi în 2024, mai ales la Jocurile Olimpice de la Paris, potrivit Agerpres.

''Este o mare onoare să fiu nominalizată în acest an la trofeul de excelenţă pentru rezultatele mele din 2023. Mă bucură foarte mult şi mă bucură faptul că a fost în sala de atletism chiar la Campionatul Naţional. Îmi doresc mereu, ca atunci când Federaţia Română de Atletism sau Comitetul Olimpic şi Sportiv Român încununează rezultatele unui an, să fiu prezentă, să mă bucur împreună cu ei de acest moment. Am aceeaşi senzaţie de mare bucurie când mă gândesc la ceea ce s-a întâmplat în Budapesta şi vreau să mai simt ceea ce am simţit la Budapesta şi în viitor. Acum mă pregătesc pentru Campionatele Mondiale indoor de la Glasgow, este un concurs în drum spre Paris. Nu este un concurs de obiectiv, concursul de obiectiv din acest an este la Jocurile Olimpice de la Paris'', a spus Alina Rotaru.

Anul trecut, Alina Rotaru, antrenată de Mihai Corucle, a cucerit medalia de bronz la săritura în lungime la Mondialele de la Budapesta, prima medalie românească la Mondialele în aer liber după 2009, când Nicoleta Grasu cucerea bronzul la aruncarea discului la Berlin. Alina a reuşit de asemenea să obţină biletul pentru

Alina Rotaru participă duminică în proba de săritură în lungime, la Naţionalele indoor de la Bucureşti, după ce pregătirea i-a fost afectată de un virus în prima lună a anului: ''Anul acesta a fost un pic coborâşuri şi suişuri, am avut o pregătire foarte bună, dar la începutul lunii ianuarie am fost un pic răcită, am luat un virus, ca foarte mulţi oameni. Şi în Germania şi în România e acelaşi virus gripal care m-a ţinut un pic departe şi m-a dat un pic înapoi. Dar pentru Campionatele Mondiale de sală sunt sigură că vom fi într-o formă bună. Acest Campionat Mondial de sală este un pic altfel. De câţiva ani suntem sunt invitate doar sportivele cu primele 16 performanţe. Eu voi merge cu standardul de calificare de anul trecut de 6,96 m, iar cu acest standard mă clasez momentan în 'Road to Glasgow' pe locul 10, deci va fi o concurenţă foarte mare. După primele trei sărituri primele opt se califică în finală. Deci va fi o finală cu o finală mare. Este a treia oară când merg la un Mondial în sală, pentru că în trecut nu m-am bazat pe genul acesta de competiţii. Îmi doresc mai întâi să fiu în primele opt şi asta ar fi deja un bonus''.

La Paris 2024, Alina Rotaru speră să aibă şansă şi să obţină un rezultat cât mai bun, şi de ce nu o clasare pe podium: ''Sezonul în aer liber va avea ca apogeu Jocurile Olimpice de la Paris. Va fi a treia mea participare (la Jocurile Olimpice). Îmi doresc, ca orice sportiv care merge la Jocuri Olimpice, să mă bucur de acest festival al sportului. După un loc 18 la Rio şi un loc 17 la Tokyo, a treia oară sper că va fi cu noroc. Aşa a fost şi la CM în aer liber. A treia oară a fost cu noroc. Cel mai mult contează ziua pe care o prinzi la concurs''.

Atletismul a cucerit ultima medalie olimpică în 2008, la Beijing, prin Constantina Diţă, aurul în proba de maraton.