'Am greşit că am acceptat convocarea României. Ma simt italian', a declarat Daniel Boloca, mijlocaşul echipei Sassuolo

"Am greşit că am acceptat convocarea României. Mă simt italian", a declarat Daniel Boloca, una dintre surprizele acestui start de sezon în Serie A, mijlocaşul fiind unul dintre cei mai buni jucători ai echipei Sassuolo, scrie site-ul TuttoMercatoWeb.

Daniel Boloca a dat un interviu pentru Cronache di Spogliatoio, în care a vorbit şi despre alegerea naţionalei pentru care să joace, potrivit Agerpres.

"Primul apel a venit din România: părinţii mei s-au născut acolo şi au ajuns în Italia ca cetăţeni extracomunitari. Nu m-am gândit niciodată că o echipă naţională ar putea să mă cheme. A fost un sentiment minunat pentru părinţii mei. Nu eram foarte sigur, am avut îndoieli, discutasem cu ei: 'Nu vorbesc limba, acasă întotdeauna folosim italiana şi cel mult voi spuneţi câteva cuvinte în română, înţeleg când vorbiţi dar... Nu ştiu... eu m-am născut aici...'. A fost o ocazie unică şi au fost prea fericiţi. Atunci am acceptat", a afirmat Boloca .

"Când am ajuns în România, mi-am dat seama de greşeală. Nu înţelegeam nimic! Vorbeau foarte repede, m-am trezit la prânz sau la cină cu jucătorii care încercau să mă integreze, iar eu zâmbeam şi dădeam din cap ca un idiot. Am fost cu adevărat în dificultate. O lună mai târziu, a fost un apel din Italia pentru un stagiu în care selecţionerul Roberto Mancini voia să evalueze câţiva tineri şi jucători din Serie B. Eram în al şaptelea cer, am acceptat şi am înţeles care va fi destinul meu. Când a venit convocarea, m-au sunat cei din România pentru a afla care sunt intenţiile mele: 'Voi fi sincer cu voi. Vă mulţumesc pentru că m-aţi tratat minunat, dar mă simt italian. Mi-aţi oferit mult, fără să-mi lipsească nimic. Dar nu vreau. A fost un moment extraordinar în familie, dar din respect pentru voi trebuie să vă spun că nu asta îmi doresc'. Privind în urmă, am greşit acceptând acea convocare. Nu eram pe drumul cel bun. Dar nu puteam să ştiu dinainte. Dacă mergi la echipa naţională, trebuie să o faci cu inima. Şi oricât de recunoscător eram, nu a fost cazul", a adăugat mijlocaşul în vârstă de 24 de ani, care s-a transferat în vară de la Frosinone, cu care a promovat în Serie A, la Sassuolo.Boloca a debutat în naţionala României pe 17 noiembrie 2022, în meciul amical cu Slovenia, pierdut cu 1-2, la Cluj-Napoca. Atunci, Boloca a fost introdus în min. 84. Ulterior, el a fost rezervă în meciul cu Republica Moldova, câştigat cu 5-0 la Chişinău.O lună mai târziu, Boloca a fost convocat de selecţionerul de atunci al echipei Italiei, Roberto Mancini, la un stagiu cu jucătorii de ''interes naţional''.Boloca, născut în Italia, poate juca pentru Squadra Azzurra, având în vedere că nu a disputat încă un meci oficial pentru România.