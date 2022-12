'Am simțit că sufletul mi se împarte în două' - Povestea unei nașteri la limită

Camelia aștepta cu bucurie să-și cunoască cele două fetițe pe care le purta în pântece. Micuțele primiseră deja și nume: Irina și Ilinca. Din păcate, sarcina era una cu risc și travaliul s-a declanșat mult prea devreme, la doar 24 de săptămâni. Au urmat cele mai dificile zile din viața ei.

Inițial, pacienta s-a prezentat la spitalul privat unde lucra medicul ginecolog care îi monitorizase sarcina, pentru că începuseră contracțiile și i se dilatase colul. Spitalul nu avea însă incubatoare pentru prematuri de numai 24 de săptămâni, astfel încât Camelia a fost trimisă pentru naștere la un spital de stat, iar de acolo a ajuns de urgență la Spitalul Clinic SANADOR.

„Experiența mea la SANADOR a început datorită unui suflet mare, Conf. Dr. Doru Herghelegiu, care a acceptat o asemenea provocare, să ne primească și să ne ajute, în situația noastră deosebită de atunci”, își începe povestea Camelia.

„Primul spital privat la care am fost nu putea primi nou-născuți decât de la vârsta de 34 de săptămâni de viață intrauterină. Însă nu știu nici până astăzi de ce m-au trimis și am stat circa 5 ore în spitalul de stat, unde mi s-a spus încontinuu că nu aveau incubatoare disponibile și că avortonii, dacă trăiau prin nașterea naturală pe care medicii de gardă o recomandau insistent, ar fi trebuit să trăiască și fără incubatoare, cel puțin o vreme, până când se elibera unul. Presupun că ei nu credeau deloc în șansa copiilor mei și în șansa mea. Totuși, îi sunt recunoscătoare medicului de gardă de acolo, pentru că s-a convins că eu nu voi renunța la copiii mei și așa a acceptat să sune la diferite spitale, să întrebe unde există disponibilitate pentru o mamă cu prematuri de 24 de săptămâni”, își amintește pacienta momentele dramatice prin care a trecut.

La Spitalul Clinic SANADOR, viața ei s-a schimbat fundamental. La ora 0:54 a născut-o pe micuța Ilinca, de numai 650 de grame, iar două minute mai târziu pe Irina, de numai 550 de grame. Din păcate, pe ultima a pierdut-o, în ciuda eforturilor deosebite depuse de întreaga echipă medicală din departamentul de Terapie Intensivă Neonatală, întrucât plămânii fetiței erau insuficient dezvoltați și au cedat. Din acel moment, a început bătălia pentru viața Ilincăi.

„Când m-am externat, am simțit că sufletul mi se împarte în două, a doua oară de la momentul pierderii Irinei, pentru că îmi lăsam puiul în spital singur, la terapie intensivă, într-o stare gravă, iar medicii îmi spuneau că sunt rezervați. Până când am putut să-mi iau fetița acasă, la exact 3 luni de la internare, am fost zi de zi la spital, pentru a-i da lapte și pentru a o vedea. Atunci, am avut și ocazia să privesc în jurul meu. Am fost și sunt impresionată de personalul medical, de cum întâmpinau, înțelegeau, explicau și încercau să își facă și treburile zilnice, dar să te și aline dacă le permiteai, iar dacă nu, îți respectau intimitatea. Mulțumesc SANADOR și mulțumesc Conf. Dr. Doru Herghelegiu pentru șansa pe care ne-ați dat-o la viață și la sănătate în momentul nostru de cumpănă, când toate celelalte spitale nu au reușit, voi ați reușit!” încheie Camelia, care este acum o mămică fericită.

