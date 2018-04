Ambasada Rusiei la București intervine în scandalul general de cazul Skripal: 'Cronica unei minciuni sau adevărul doare întotdeauna'

Ambasada Rusiei la București a lansat o scrisoare în care răspunde acuzațiilor venite în urma scandalului provocat de otrăvirea fostului spion rus Serghei Skripal.

"Încă din data de 4 martie 2018 de la Salisbury (o suburbie a Londrei) au început să apară mesaje controversate despre presupusa tentativă de omor a celor doi cetaţeni ruşi S.Skripal şi fiicei sale Yu.Skripal, care a fost comisă pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Conform practicilor actuale a relaţiilor interstatale, prin canale diplomatice, Rusia a solicitat imediat părții britanice să ofere explicații detaliate a ceea ce se întâmplă. Moscova nu a primit nicio inteligibilă reacție oficială în curs a 7 zile foarte lungi. Brusc, pe data de 12 martie, fără nici un fel de clarificări suplimentare, Marea Britania a acuzat public Federaţia Rusă de tentativa de omor a fostului agent dublu S.Skripal şi a fiicei sale Yulia pe teritoriul britanic, prin presupusul intermediu al substanţei neurotoxice numite după clasificarea din Vest „Novichok”. Totodată, din partea Marii Britanii au răsunat chiar și acuzaţii de, chipurile, „neîndeplinirea” de către Rusia a obligaţiilor sale conform Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora din 1993 (CWC). Din motive de neînţeles pentru noi, Marea Britanie a început să reproducă pe scală largă această poziţie, ce nu este nicicum confirmată, în cadrul Organizaţiei pentru Interzicerea armelor chimice (OIAC), Consiliului de Securitate al ONU, între statele UE şi NATO, precum şi în mass-media.

Nici o singură dovadă despre implicarea Federaţiei Ruse în presupusa otravire a lui S.Skripal şi a fiicei sale nu a fost prezentată de către autorităţiile oficiale britanice pâna în prezent. Ambasada Federaţiei Ruse în Marea Britanie încă pe data de 12 martie a.c. a adresat părţii britanice o notă oficială cu propunerea de a ne pune la curent cu toate datele pe care le posedă şi conform acestora să fie efectuată în mod prompt investigarea comună a incidentului din Salisbury. De asemenea, Rusia a propus în mod oficial să fie realizate consultări bilaterale pe scara largă, în conformitate cu articolul IX, alineatul 2 din CWC, pentru eliminarea imediată a tuturor solicitudinilor Regatului Unit cu privire la respectarea CWC. O declarație corespunzătoare a Rusiei a fost transmisă în calitate de document oficial al celei de-a 87-a sesiuni a Consiliului Executiv al OIAC (EC-87/NAT.9 din 13 martie 2018). Cu tot regretul nostru profund, toate aceste propuneri constructive ale Rusiei au fost ignorate. Britanicii au refuzat în mod demonstrativ să coopereze cu Federația Rusă în investigarea incidentului cu cei doi cetățeni ruși, care a fost anunțat chiar de ei și care a avut loc pe teritoriul lor. În același timp, Londra a îndrăznit să acuze Rusia că aceasta "ascunde" unele "fapte" care nu erau pe înțelesul nimănui și pe care nimeni nu le cunoștea. De asemenea, OIAC nu a primit nicio solicitare oficială din partea Regatului Unit de a oferi asistență juridică în acest caz.

În consecință, dispozițiile articolului VII, alineatul 2 din CWC nu au fost aplicate. În loc de interacţiune la nivel de experţi, Londra, încălcând obligaţiile care iî revin în temeiul Convenţiei de la Viena privind relaţiile consulare din 1963 şi a Convenţiei consulare ruso-britanice din 1965, pâna în prezent, nu a accordat Federației Ruse accesul la cetăţenii ruşi accidentați şi nici nu a permis efectuarea funcţiilor consulare, legate de protecţia intereselor şi asigurarea reprezentării cetăţenilor incapabili. Este vorba despre o încălcarea deosebit de gravă, având în vedere că ei (conform afirmaţiilor părţii britanice) sunt în stare de inconştienţă şi incapacitate. Fără a prezenta vreo dovadă, Marea Britanie a acuzat Rusia de otrăvirea propriilor ei cetăţeni. Cerinţele legitime ale Federaţiei Ruse de a i se pune la dispoziţie mostrele substanţei utilizate au fost ignorate. O analiză a totalului celor întâmplate demonstrează dezinteresul autorităţilor britanice pentru clarificarea comună a tuturor circumstaţelor incidentului şi stabilirea adevărului. Încercarea premierului Marii Britanii T.May și a Ministrului de externe al Marii Britanii B.Johnson de a prezenta Rusiei un "ultimatum" în legătură cu acest incident nu poate fi, desigur, considerată drept o "propunere de cooperare" în sensul CWC sau drept o " solicitare de asistență juridică".

Având în considerare graviditatea extremă și, în același timp, absența absolută de material probatoriu în acuzațiile aduse Federației Ruse, în interesele unei investigații complete, detaliate și absolut deschise a tuturor acelor evenimente care au avut loc în data de 4 martie a acestui an pe teritoriul britanic în orașul Salisbury, Rusia și în continuare va solicita insistent acordarea accesului la toate materialele investigației naționale britanice, inclusiv toate înregistrările de pe camerele de supraveghere, descifrarea convorbirilor telefonice, dovezile de succesiune, integritate și fiabilitate a întregului lanț de colectare a probelor, concluziile detaliate efectuate de Laboratorul Porton Down pe eșantioane de mostre, inclusiv biomateriale care, presupus, ar fi fost culese de experții britanici de la victime etc. Aceasta este singura modalitate de a obține un răspuns cert la întrebarea noastră legitimă: ce anume s-a întâmplat și se întâmplă cu cetățenii ruși pe teritoriul Marii Britanii, începând cu data de 4 martie a acestui an. Rusia va considera drept demne de atenție concluziile experților naționali și internaționali, doar în caz că acestea vor fi prezentate în mod oficial și public, se vor baza pe fapte și dovezi incontestabile, cu respectarea tuturor procedurilor existente ale dreptului internațional, și cu participarea obligatorie a experților ruși la orice învestigare. Chiar în pofida situației extrem de nesănătoase create de Londra în jurul „cazului Skripal”, Federația Rusă este pregătită pentru orice cooperare deschisă și constructivă cu Marea Britanie în câmpul juridic al Convenției privind interzicerea armelor chimice, în cadrul altor tratate internaționale care pot fi aplicate în situația legată de ancheta incidentului din orașul Salisbury.

Respingând propunerea noastră de a aplica articolul IX al Convenției privind interzicerea armelor chimice, în care statele membre ale Convenției sunt invitate să soluționeze orice chestiune, care poate provoca îndoieli privind respectarea acestui tratat internațional, prin schimb de informații și consultări la nivel bilateral, Londra a recurs la articolul VIII al Convenției, unul dintre punctele căruia prevede acordarea „asistenței tehnice” statelor-membre. Referindu-se la acest punct, Marea Britanie, demonstrând o lipsă evidentă a dorinței de a rezolva chestiunea în mod profesional bilateral, s-a adresat Secretariatului tehnic al OIAC cu solicitarea „de a confirma în mod independent” analiza efectuată de Londra. Apare întrebarea, cu ce scop britanicii, fiind ei înșiși cei care posedă o superioară expertiză, se adresează pentru astfel de ”asistență” la OIAC? Este important să înțelegem că nici articolul VIII al Convenției privind interzicerea armelor chimice, nici celelalte prevederi ale Convenției nu prevăd nicio „verificare independentă” a investigațiilor sau concluziilor naționale de către Secretariatul tehnic al OIAC. Ne așteptăm ca OIAC să prezinte o concluzie oficială și pur factologică privind compoziția chimică a probelor selectate de specialiștii Secretariatului tehnic al OIAC, cu respectarea procedurii de succesiune a activităților prevăzute de Convenția privind interzicerea armelor chimice, asigurând integritatea probelor materiale (așa-numitul „chain of custody”). În caz contrar, Rusia se va considera îndreptățită de a vorbi despre eșecul concluziilor anchetei, incompatibilitatea activităților întreprinse cu prevederile Convenției privind interzicerea armelor chimice, cât și despre subminarea intenționată a acestui tratat internațional, cel mai reușit, până în prezent, în domeniul dezarmării, din partea Marii Britanii, SUA și a altor state, inclusiv România, care li s-au alăturat din niște motive, oricare ar fi ele.

Federația Rusă își exercită în mod consecvent și cu bună credință toate obligațiile din cadrul Convenției privind interzicerea armelor chimice. În conformitate cu articolul III al Convenției, Rusia a declarat, în întregime, toate stocurile de arme chimice care existau atunci în țară. Gazul neuroparalitic, cu denumirea „Noviciok”, utilizată în Occident, nu a fost niciodată nici produs, nici stocat și nici nu făcea parte din dotarea armatei în Federația Rusă. Pe 27 septembrie 2017, Rusia a finalizat cu succes programul național pentru distrugerea completă și finală a arsenalului său chimic. Acest fapt este confirmat de OIAC, care cuprinde 192 de state, inclusiv Marea Britanie și Statele Unite. Pledăm persistent și consecvent pentru consolidarea păcii și securității internaționale, pentru soluționarea pe scară largă a oricăror situații, chiar și a celor mai dificile, prin dialog constructiv și interacțiune deschisă.

Din păcate, până în prezent, partea britanică refuză să coopereze cu Rusia pentru a stabili adevărul, încercând în continuare să vorbească acea limbă al ultimatumurilor, lipsită de perspectivă. În legătură cu acțiunile neprietenoase întreprinse de unele state în contextul "cazului Skripal" inițiat de Marea Britanie, Rusia solicită din partea lor explicații detaliate, cel puțin, ale motivelor activităților lor. Luând în considerare aceste informații, Federația Rusă va construi succesiunea activităților sale ulterioare, inclusiv în ceea ce privește domeniul relațiilor bilaterale și multilaterale. Trebuie să reamintim că Rusia este deschisă pentru investigații, și chiar dacă britanicii evită cooperarea bilaterală, partea rusă este gata să o facă cu deplină responsabilitate, în cadrul organizației internaționale de resort, OIAC. Pentru a debloca situația din jurul incidentului de la Salisbury, Rusia, în baza articolului VIII, alineatul 28 din CWC, convoacă o sesiune specială a Consiliului executiv al OIAC. În materialul suplimentar vă puteți familiariza cu toate întrebările legitime pe care Moscova le adresează OIAC, Londrei și Parisului, care, se presupune, s-a alăturat investigației.", este mesajul Ambasadei Rusiei la București.