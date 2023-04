Ambasadoarea SUA la Moscova l-a vizitat pe jurnalistul reținut pentru spionaj: 'Este în stare bună'

Lynne Tracy, ambasadoarea SUA la Moscova, l-a vizitat luni pe jurnalistul american Evan Gershkovich, diplomatul afirmând că reporterul publicaţiei The Wall Street Journal deţinut preventiv în Rusia sub acuzaţia de spionaj este în stare bună, conform Mediafax.

"L-am vizitat astăzi pe jurnalistul Evan Gershkovich la Penitenciarul Lefortovo, fiind prima dată când mi s-a oferit acces la el de când a fost arestat ilegal în urmă cu peste două săptămâni. Este în stare bună şi rămâne puternic. Reiterăm apelul de a fi eliberat imediat", a declarat Lynne Tracy, într-un mesaj postat pe contul de Twitter al Ambasadei SUA din Rusia.

Preşedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a denunţat, săptămâna trecută, deţinerea "total ilegală" a jurnalistului Evan Gershkovich în Rusia şi a discutat cu familia acestuia.

Departamentul de Stat de la Washington a stabilit că jurnalistul Evan Gershkovich este deţinut "în mod incorect" în Rusia. "Această desemnare modifică dinamica acestui caz. Arătăm clar că ceea ce se întâmplă este total ilegal", a afirmat Biden. Însă Serghei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe, a respins "tentative de exercitare a presiunilor".

Jurnalistul american Evan Gershkovich a fost pus oficial sub acuzare pentru spionaj în favoarea Statelor Unite. Ziaristul a negat acuzaţiile. Evan Gershkovich, în vârstă de 32 de ani, a fost reţinut de agenţi ai Serviciului Federal de Securitate (FSB) în orașul rus Ekaterinburg sub acuzaţia de "spionaj în favoarea agenţiilor guvernamentale din SUA". Ulterior, a fost plasat de o instanţă în arest preventiv. Jurnalistul publicaţiei The Wall Street Journal este acuzat că a colectat informaţii despre obiective militare ruse. Dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 20 de ani de închisoare.