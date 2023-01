Ambasadoarea Franței la București recunoaște subtil conflictul direct dintre Rusia și Occident: Războiul Crimeei este de o actualitate frapantă

Războiul Crimeei din secolul XIX este de o actualitate frapantă, a declarat, marţi, la Focşani, ambasadoarea Franţei în România, Laurence Auer, în cadrul simpozionului "Contribuţia Franţei la înfăptuirea Unirii Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859", potrivit Agerpres.

La evenimentul care a avut loc la Muzeul Unirii din Focşani, Laurence Auer a vorbit despre legăturile istorice dintre Franţa şi România şi ajutorul sistematic pe care Napoleon al III-lea şi alţi diplomaţi francezi l-au acordat Principatelor Române în drumul spre unire."După Războiul Crimeei, nu a existat doar un congres în care s-a ridicat problema unirii românilor. Au fost trei congrese pe care Napoleon al III-lea le-a convocat la Paris, în care, sistematic, Franţa a ajutat România pe drumul său spre unire. Evident, primul este congresul din 1856, în care s-a discutat prima dată despre posibilitatea unirii românilor, atunci sub Imperiul Otoman. Dar este Congresul de la Paris din 1859 cel mai important. Acesta va permite stabilirea cadrului unirii celor două principate, Moldova şi Ţara Românească. (...) În istoria franceză, Napoleon al III-lea are o imagine negativă, iar eu redescopăr în România o istorie pozitivă a acestuia, care, sistematic, a sprijinit ideea independenţei şi a unirii Principatelor Române. Războiul Crimeei din secolul XIX, (...) care a împiedicat Rusia să preia controlul asupra Mării Negre, este de o actualitate frapantă (...) iar astăzi, Franţa şi România sunt nedespărţite în acest nou episod de război", a afirmat Laurence Auer.Pentru a întări legăturile franco-române, managerul Muzeului Vrancei, Valentin Muscă, a propus ambasadoarei Franţei în România înfiinţarea, la Focşani, a unui punct al Alianţei Franceze, o asociaţie a cărei misiune este promovarea limbii şi culturii franceze în străinătate.La eveniment au mai participat preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Cătălin Toma, prefectul judeţului Vrancea, Nicuşor Halici, primarul municipiului Focşani, Cristi Misăilă, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi centrale şi ai unor instituţii de cultură şi ordine publică.În acest an s-au împlinit 164 de ani de la Unirea Principatelor Române sub domnitorul Alexandru Ioan Cuza, eveniment în care oraşul Focşani a avut un rol determinant pentru ceea ce a însemnat dezvoltarea şi modernizarea ulterioară a Ţărilor Române, constituind piatra de temelie pentru Marea Unire de la 1 decembrie 1918.