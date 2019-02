Ambasadorul american în Republica Moldova îi critică pe politicieni și îi îndeamnă pe cetățeni să iasă masiv la vot

Ambasadorul SUA în R. Moldova critică atitudinea politicienilor care 'dezbină societatea' și distrag societatea de la probleme 'reale cu care se confruntă republica'.

Citește și: Benjamin Netanyahu pleacă la Moscova pentru o întâlnire cu Vladimir Putin: situația din Siria, principala problemă discutată

Alegerile parlamentare din 24 februarie reprezintă un test crucial pentru dezvoltarea democratică a Republicii Moldova, de aceea este important ca moldovenii să meargă masiv la urnele de votare, a invitat marţi ambasadorul SUA la Chişinău, Dereck J. Hogan, într-un discurs rostit în faţa studenţilor de la Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative (FRISPA), potrivit mass-media de peste Prut, relatează Agerpres.

În acelaşi context, ambasadorul Hogan a reiterat apelul SUA către guvernul de la Chişinău pentru a asigura alegeri libere, corecte şi transparente, în care toţi candidaţii să poată participa în condiţii egale, fără teama de a fi hărţuiţi şi intimidaţi. Mai presus de toate, guvernanţii trebuie 'să asigure ca voinţa poporului exprimată în rezultatul scrutinului să fie respectată', a declarat diplomatul american.

'Procesele democratice sunt singura cale către discuţii utile şi luarea unor decizii care să reflecte vocea Dumneavoastă în privinţa viitorului acestei ţări. Iată de ce este atât de important ca cetăţenii să meargă masiv la urne la 24 februarie', a mai spus Dereck J. Hogan.

În opinia sa, unii politicieni de la Chişinău se concentrează pe lucrurile care dezbină societatea pentru a distrage atenţia de la problemele reale cu care se confruntă cetăţenii - drumuri pline de gropi, iluminare stradală insuficientă, lipsă de salubritate şi deficienţe în alimentarea cu apă potabilă, şcoli subfinanţate şi inaccesibile, precum şi emigrarea în masă.

'Cu toţii recunoaştem că unii actori din afara ţării şi chiar unii politicieni autohtoni preferă să se concentreze pe lucruri care dezbină societatea din Republica Moldova, urmărind să utilizeze tensiunile etnice, lingvistice sau geopolitice pentru a vă dezbina şi a vă distrage de la probleme reale cu care se confruntă republica. Aceasta nu este R. Moldova pe care am văzut-o. Oriunde am mers am întâlnit oameni binevoitori, care muncesc din greu pentru a-şi asigura un viitor mai bun pentru familiile lor', a spus ambasadorul american.