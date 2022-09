Amendament făcut cu dedicație pentru Klaus Iohannis, în legile justiției: un fost ministru acuză

Amendamentul prin care un judecător poate deveni procuror general e ca și cum ai pune un chirurg ortoped să facă o operație pe creier, spune fostul ministru USR al Justiției, Stelian Ion, care critică Legile Justiției. Stelian Ion a spus, la RFI, că „amendamentele sunt băgate pe sub ușă” și niciodată un judecător nu poate deveni, în mod normal, procuror general.

El spune că amendamentul la legile justiției prin care un judecător poate deveni procuror general e ca și cum ai pune un neurochirurg să te opereze la genunchi sau un chirurg ortoped să facă o operație pe creier. Amendamentul a fost adoptat de comisia specială a Parlamentului care modifică legile justiției și care e dominată de parlamentari ai Puterii.

Stelian Ion critică desfășurarea lucrărilor în comisia specială pentru

legile justiției.

„Vă spun sincer că după ce s-a întâmplat în perioada 2017-2018, nu credeam să mai trăim aceleași momente în comisiile juridice. Iată, s-a înființat o comisie specială și ce se întâmpla în 2017 în Comisia Iordache se întâmplă și acum: amendamente băgate pe sub ușă de unii deputați, care bineînțeles, au dreptul să depună aceste amendamente, dar care nu au nici o legătură cu justiția sunt preluate apoi de Putere într-un mod cu totul netransparent și îngrijorător”, a spus Ion.

Fostul ministru USR al Justiției spune că amendamentul prin care un judecător poate deveni procuror general este nociv, „pentru că el arată că această chestiune a procurorilor de rang înalt e în continuare în atenția președintelui, cum în mandatul trecut a fost foarte atent cu propunerile pe care le făceam și a ieșit public, spunând că nu i se pare corectă procedura pe care am propus-o noi, cum în momentul în care am declanșat procedura efectivă pentru selectarea unor procurori de rang înalt, mai ales la DIICOT, unde avem interimari de foarte mult timp, iarăși am avut numai opreliști, iată că și acum este foarte interesat de aceste reglementări, pentru că tot ce se discută în Comisia Juridică am fi naivi să credem că nu au făcut obiectul unor discuții și la acest nivel și cu Președinția. Eu nu cred lucrul ăsta, cred că s-au discutat și cred că ce se întâmplă acum în Comisia Juridică e rodul acelor discuții. Acest amendament arată că e făcut cu dedicație, că președintele dintre judecători ar avea deja în vedere să numească pe cineva. Deci din start, să croiești legea cu dedicație pentru cineva anume este greșit”, a mai spus fostul ministru.

Stelian Ion precizează că „pe fondul problemei, e ca și cum ai pune un neurochirurg să te opereze la genunchi sau un chirurg ortoped să facă o operație pe creier”.