AMENINȚĂRI în PSD după Congres. Viorica Dăncilă, către disidenții din partid: Dacă vor continua, trebuie să dăm dovadă de fermitate

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a declarat că după Congresul PSD sunt şi persoane care s-au supărat și a zis că dacă cei care s-au supărat vor continua să critice noua conducere aleasă prin Congres, atunci „vom da dovadă de fermitate”, șefa PSD spunând că nu vor fi însă excluderi, potrivit Agerpres.

"Am menţionat chiar în prima zi în care am dorit ca acest congres aibă loc că nu trebuie în urma lui să lase anumite fisuri să apară în partid, că indiferent de cine va câştiga posturile sau cine va câştiga aceste funcţii, trebuie ca din acest congres să ieşim mai uniţi. Eu am susţinut acest congres şi se pare că am avut dreptate, acest congres era un moment în care aveam o conducere legitimă, o conducere care îşi asumă în perioada următoare alegerile, o conducere care efectiv să fie susţinută de cât mai multe organizaţii şi să aibă încrederea cât mai multor organizaţii. În acelaşi timp, cred că era un moment în care trebuia să scoatem din amorţeală Partidul Social Democrat, pentru că exista foarte multă dezamăgire, o dezamăgire în urma rezultatului obţinut la alegerile europarlamentare", a afirmat Dăncilă duminică seară la Antena 3.

Ea speră că aceia care "s-au supărat" la congres vor avea discernământ şi vor fi uniţi în jurul partidului.

"Sunt convinsă că sunt şi persoane care s-au supărat, dar eu cred că înseamnă că nu sunt buni de lideri. Dacă ne supărăm, ne luăm jucăriile şi plecăm sau imediat a doua zi atacăm conducerea aleasă înseamnă că atunci ne gândim doar la noi, nu ne gândim la ce se va întâmpla cu partidul. Speranţa mea este că toţi vor avea discernământ şi vor arăta că cred în acest partid şi că ţin la acest partid şi se vor uni, nu cu Viorica Dăncilă, nu cu Mihai Fifor sau cu Eugen Teodorovici, vor fi uniţi în jurul acestui partid pentru a obţine rezultatele pe care ni le dorim cu toţii. Pentru că altfel trădează speranţa membrilor de partid, simpatizanţilor noştri din colţurile acestei ţări, o speranţă că acest partid, care a luat măsuri bune, care a fost întotdeauna alături de oameni, ar putea să piardă pe orgoliile unei persoane sau alta. Cred că, dacă toţi dau dovadă de ataşament faţă de acest partid, vom reuşi, dacă vor în continuare să ţină doar la propria persoană şi să se poziţioneze împotriva partidului prin lucruri care ar face rău acestui partid, în această situaţie trebuie să dăm dovadă de fermitate", a subliniat Dăncilă.

Dăncilă a adăugat că aceştia nu vor fi însă excluşi din partid.

"Nu putem să ne mai jucăm şi nu cred că este timpul să ne jucăm, nu să-i excludem din partid, nu sunt adepta ca cineva care îşi spune propria opinie să fie exclus din partid. Într-un partid ca şi în ţară trebuie să existe democraţie, dar aceste lucruri trebuie să le spui în interiorul partidului, am puterea şi vreau să ascult fiecare coleg, fiecare colegă. Este necesar dialogul, că poate ceea ce reproşează un coleg sau o colegă este un lucru real pe care noi nu l-am sesizat. Trebuie să-i ascultăm pe toţi şi să luăm lucrurile bune, dar să te poziţionezi împotriva partidului, să ieşi şi să ataci partidul, acest lucru cred că nu mai este de acceptat în Partidul Social Democrat", a precizat Dăncilă.