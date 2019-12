Amon Amarth şi Clutch, între primele trupe confirmate pentru festivalul ARTmania#15

Amon Amarth şi Clutch se numără între primele trupe confirmate pentru ediţia a 15-a a festivalului ARTmania, care va avea loc la Sibiu în zilele de 24 şi 25 iulie 2020, scrie news.ro.

Primele nume anunţate pentru ediţia de anul viitor sunt Amon Amarth (Suedia), Clutch (SUA), Cult of Luna (Suedia), My Dying Bride (Marea Britanie), Myrkur (Danemarca) şi The Vintage Caravan (Islanda).

Abonamente individuale pentru ediţia aniversară a festivalului, la preţul de 190 de lei/ bucată, sunt deja disponibile într-un număr limitat pe artmaniafestival.ro. Ele sunt disponibile până pe 31 decembrie. După această dată, vor avea preţul de 290 de lei/ abonament.

Amon Amarth (Suedia), cu o activitate de peste 25 de ani, îşi are originile în grupul death metal Scum, activ din 1988. Trupa a debutat discografic cu „Once Sent from the Golden Hall” (1998), urmat de zece albume, cel mai recent fiind lansat în 2019 - „Berserker”.

Grupul american Clutch, fondat în 1991, în Maryland, este definit printr-un stil ce combină hardcore-ul cu blues-ul, stoner cu funk. Trupa, care din 1993 şi până în 2018 a lansat 12 albume de studio, va concerta acum pentru prima dată în România.

Cult of Luna (Suedia), înfiinţată în 1998, a câştigat aprecierea publicului underground de la primele două albume, iar „Salvation” (2004) a fost materialul care le-a asigurat ascensiunea în industria muzicală internaţională. De-a lungul carierei, stilul trupei a suferit modificări - de la doom metal la post-metal. Anul acesta a fost lansat „A Dawn To Fear”, care va fi prezentat şi la Sibiu.

My Dying Bride (Marea Britanie) va reveni la ARTmania după 12 ani de când a cântat pentru prima dată pe scena din Piaţa Mare. Formaţia cu o activitate de 30 de ani este una dintre cele care au popularizat stilurile gothic metal şi death doom metal, alături de Paradise Lost şi de Anathema. Cele trei trupe sunt cunoscute şi ca „Peaceville Three”, fiind sub contract cu aceeaşi casă de discuri. MDB are 12 albume de studio la activ. În primăvara acestui an, My Dying Bride a lansat „A Harvest of Dread”, un set care cuprinde piese preferate ale membrilor grupului, compoziţii nelansate până acum şi înregistrări din concerte.

Trupa black metal Myrkur (Danemarca), proiect al solistei Amalie Bruun, va reveni în lineup-ul ARTmania Festival şi va prezenta un setlist format din piese cuprinse pe cele două albume de studio lansate până în prezent - „M” (2015) şi „Mareridt” (2017).

The Vintage Caravan (Islanda), trupă alternativ rock, va cânta pentru prima dată în România la ARTmania Festival. A cântat la festivaluri ca Wacken, Hellfest, Werchter şi Graspop, a lansat trei albume de studio, cel mai recent - „Gateways” - a apărut în 2018.