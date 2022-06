Ana-Maria Brânză, la Bookfest: 'Sala de scrimă a reprezentat cel mai frumos teren de joacă pentru mine'

Sportul trebuie să rămână o joacă, iar sala de scrimă a reprezentat cel mai frumos teren de joacă pentru mine, a afirmat scrimera Ana-Maria Brânză, miercuri, la Salonul Internaţional de Carte Bookfest.

Sportiva a fost prezentă la standul editurii Curtea Veche pentru o sesiune de autografe pe cartea ei pentru copii "En Garde! Fetiţa cu masca tricoloră", potrivit Agerpres.

"'En garde! Fetiţa cu masca tricoloră' este practic povestea mea pusă într-un limbaj adaptat copiilor, este o carte dedicată copiilor cu vârste între 8 şi 12 ani, şi am ales să-mi scriu povestea pentru simplul fapt că eu trăiesc cu convingerea că fiecare om are o poveste care poate să să fie inspiraţie altor oameni şi eu nu am ajuns campionul de astăzi fără ajutorul oamenilor din jurul meu. Dacă eu pot să fiu unul dintre acei oameni pentru micii sportivi care se visează campioni, acesta este motivul pentru care am scris această carte, împinsă, cumva, din spate de comunitatea mea de pe Facebook, oamenii care mi-au urmărit activitatea, care mi-au dat timp din timpul lor şi care m-au încurajat. Şi cum mie îmi plac provocările, a fost doar un pas să pornesc în această călătorie, în această aventură extraordinară în care am colindat printre amintiri, printre păţaniile copilăriei", a declarat Ana-Maria Brânză, pentru AGERPRES.

Ea a precizat că volumul reprezintă un îndemn pentru copii nu doar să facă sport, ci şi să citească.

"Este un îndemn pentru copii să citească, să facă sport, ambele pentru că avem nevoie de poveşti, dar avem nevoie şi de sport în vieţile noastre, de mişcare. Sportul trebuie să rămână, şi o să susţin acest lucru câte zile voi avea, o joacă. Eu sunt sportivul care s-a jucat preţ de 25 de ani şi sala de scrimă a reprezentat cel mai frumos teren de joacă pentru mine", a mai spus sportiva.

Ana-Maria Brânză a afirmat că toate capitolele din carte îi sunt dragi.

"Cum nu pot să fac diferenţiere între medaliile pe care le-am cucerit, aşa şi fiecare capitol din carte are câte o poveste aparte. Pornind de la sala de scrimă, care se numea sala de 'crimă' atunci când Brânzica (n.r. personajul principal din carte) a descoperit-o, şi până la cele mai importante medalii, am avut grijă să las în carte şi momentele în care nu mi-am îndeplinit obiectivele, pentru că cei mici sunt convinsă că trebuie să ştie că nu toată viaţa este despre unicorni, vată pe băţ şi bomboane", a mărturisit Ana-Maria Brânză.

Sportiva a spus că următoarea carte pe care o va scoate va fi una autobiografică.

"Fiindcă povestea Brânzicăi a fost bine primită atât de cei mici, cât şi de cei mari, am prins curaj, doar că să-mi scriu autobiografia este ceva mai complicat, trebuie să recunosc. (...) Sunt momente în care îmi dau seama că nu am consumat unele episoade din viaţa mea, aşa că o să-mi ia ceva mai mult timp, aşa că în curând o să revin şi cu povestea vieţii mele".