Analist economic 'distruge' punct cu punct protestul fermierilor si transportatorilor: Nu este justificat. Transportatorii vor un RCA ieftin, dar …

Analistul economic și prezentatorul TV Iancu Guda a scris, pe Facebook, despre protestul fermierilor și transportatorilor, spunând că acesta nu este justificat. Specialistul a prezentat și motivele pentru care consideră acest lucru.

"Cu siguranta aceasta opinie o sa deranjeze pe multi, dar consider ca protestul fermierilor si transportatorilor nu este justificat. Am explicat argumentele mele LIVE in seara aceasta la #BRIEFING @ Digi24. Principalele idei

Transportatorii vor un RCA ieftin, dar...

- daunele platite de asiguratori pentru RCA reprezinta deja 77% din primele aferente incasate (raportul ASF, pag 27) la care se adauga si costurile de distributie si administrare de 27% (raportul ASF, pag 31) in linie cu media europeana. Deci, costurile combinate (daune + costuri operationale) depasesc primele RCA incasate, situatie care s-a tot intamplat in ultimii 5 ani.

- daunele sunt foarte mari din cauza frecventei si intensitatii ridicate a accidentelor rutiere. Avem 10 mil de autoturisme inmatriculate in Romania, a zecea flota auto din UE dar suntem pe locul 3 ca numar de accidente (lideri detasati daca scalam la numarul populatiei).

- Transportatorii (CAEN 4941) au inregistrat o crestere a venitului cu cca 50% in ultimii 5 ani, cu un profit net de 7.2% (dublu fata de nivelul din 2018, dupa 5 ani de crestere constanta) si un randament al capitalului investit de 38% (ROE). 65% din profitul obtinut in ultimii ani la nivel sectorial a fost distribuit ca dividende. Rezultatele sunt fantastice! Nu inteleg de ce se plang ca nu suporta costurile RCA. Deloc intamplator, toate asociatiile importante care reprezinta sectorul de transporturi NU se asociaza cu acesti protestatari. Pe cine reprezinta ei? Cine este in spatele lor?

- cum sa ieftinesti RCA-ul in aceste conditii? Atentia trebuie concentrata pe reducerea daunelor prin cresterea sigurantei rutiere.

Fermierii vor subventii din cauza inundarii pietei cu cerealele din Ucraina (ieftine, multe si cu substante care nu respecta normele UE), dar …

- cu exceptia anului 2023, profiturile nete obtinute au fost fantastice, intre 15% - 22% din vanzari, de 3-4 ori peste media nationala (CAEN 0111). Jumatate din profit distribuit catre dividende. Au incercat sa specuzele prin stocuri supradimensionate, mizand pe scumpirea continua a cerealelor din cauza continuarii razboiului, nu se asteptau sa inunde Romania …

- cand e vreme rea sau scad preturile, fermierii se asteapta sa primeasca subventii de la stat. Cand totul este bine, majoritatea distribuie profitul catre dividende grase si speculeaza preturile…. Daca nu iese bine, acopera statul pierderile. Sa tot faci business asa, nu?

- in ultimii 20 de ani statul roman a platit subventii catre fermieri de aproape 22 mld lei, tratand efectul. Unde am ajuns? Doar 10% din suprafata arabila este irigata si ne rugam cu popa pe camp pentru vreme buna, ca in evul mediu. Avem cea ma granulata exploatare agricola, 95% avand sub 5ha. Nu ar fi mai intelept sa tratam cauza, prin investitii orientate catre irigatii ? Iar subventiile sa fie conditionate de o limita raportata la capitalurile proprii ale fermierilor, pentru responsabilizarea acestora!", a scris Iancu Guda.