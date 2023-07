Anca Alexandrescu: Firea și-a pus 'croitoreasa' să mă atace; Pandele m-a amenințat

Realizatoarea TV Anca Alexandrescu a declarat miercuri, la postul Realitatea Plus, că ministrul Familiei, Gabriela Firea, „și-a pus croitoreasa” să o atace pe ea și postul Realitatea după ce nu i-a răspuns la mesaje, iar soțul lui Firea, primarul Florentin Pandele, ar fi amenințat-o.

Extrase din declarații:

- „Ieri am îndrăznit, cu ghilimelele de rigoare, să fac o postare despre dna Firea și ce cred eu despre acest scandal (al azilelor din Ilfov, n.red.). Nu am o problemă personală cu dna Firea, o cunosc de mai mulți ani decât oricare dintre voi, pentru că tatăl meu a fost prieten foarte bun cu primul ei soț, Răzvan Firea, căruia îi păstrez un respect profund. Nu am avut niciodată o problemă cu dna Firea, în schimb ea cu mine a avut. În urmă cu două luni de zile, Firea și consiliera ei, Ligia Enache, au încercat să creeze în interiorul echipei noastre (de la Realitatea, n.red.) scandal și tensiune, nu au reușit ce și-au dorit”.

- „Dna Firea și-a permis ieri, după ce am făcut această postare, să-mi trimită două mesaje pe WhatsApp în care să-mi scrie că niciodată nu a făcut ceva împotriva mea. Văzând că nu răspund la mesaje, și-a pus 'croitoreasa' (Dana Budeanu, n.red.) să mă atace pe mine și pe Realitatea Plus. Nu dau numele persoanei respective, nici dânsa nu are calitatea morală să ne dea nouă lecții. 'Croitoreasa' ar trebui să explice în primul rând relația pe care o are sau a avut-o cu dl Ciocârlan, adjunctul SRI. Până atunci, 'croitoreasa' să-și vadă de rochițe, noi ne ocupăm de lucruri serioase la Realitatea Plus”.

- „(...) Sunt convinsă că în perioada următoare Marcel Ciolacu va lua cele mai înalte capete din partid. Dacă dna Firea nu are demnitatea să-și dea demisia după atâtea documente care au apărut public și care arată că s-a știut despre ce se întâmpla acolo, la fel dl Budăi, nu are demnitatea să plece, Marcel Ciolacu trebuie să le ia capul, altfel PSD-ul și Marcel Ciolacu se vor duce în jos și nu pot să accepte ca această gașcă care conduce de ani de zile Bucureștiul și Ilfovul să sugrume în continuare România”.

- „Dl Pandele, și prin oraș dar și prin alte zone, m-a amenințat că mă caută la prietenii mei din tinerețe, de la 18 ani. Îi urez mult succes, nu mă vor opri nici cu mesaje, nici cu postări de la croitorese”.