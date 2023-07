Volodimir Zelenski vine în România și se va întâlni cu Marcel Ciolacu, dezvăluie Anca Alexandrescu

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski vine în România și se va întâlni cu premierul Marcel Ciolacu. Este informația zilei, care vine de la jurnalista Anca Alexandrescu, deocamdată pe surse.

Alexandrescu anunțat că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va fi prezent într-o vizită la București. Iar aici va avea o întâlnire cu premierul Marcel Ciolacu.

„Nu știu, intâlnirea va fi foarte curând. Momentul e de cotitură. E posibil să fie in legatura cu cerealele ucrainene. Informația e confirmată de la Kiev si Bucuresti. E foarte interesant că premierul Marcel Ciolacu incepe mandatul in forta, in timp ce Iohannis nu a avut astfel de intalniri La anul sunt alegerile, mai mult nu comentez, nu vreau sa fac speculatii in acest moment”, a spus Anca Alexandrescu la Realitatea PLUS.

Vizita lui Zelenski vine la scurt timp după ce Rusia a interzis transportul cerealelor ucrainene prin Marea Neagră, iar Administrația de la Kiev caută mai multe rute alternative pentru a trimite producția din țara cuprinsă de război. Iar după bombardamentele de la începutul acestei săptămâni asupra navelor ucrainene de pe Dunăre, aproape de România, riscurile transportului cerealelor au crescut.