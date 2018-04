Andi Cristea: Victoria clara a lui Victor Orban ii da un bonus de putere la Bruxelles

Europarlamentarul PSD Andi Cristea susține că victoria zdrobitoare a lui Viktor Orban îi dă un bonus de putere la Bruxelles.

„Victoria clara a lui Victor Orban ii da un bonus de putere la Bruxelles prin legitimitatea electorala proaspat redobandita acasa. Dincolo de retorica sa indrazneata insa, nu va asteptati la schimbari radicale in UE sau la Bruxelles, Ungaria nu este un stat cu o populatie mare. Practic si metaforic totodata, Orban agita o sabie mare la poarta UE dar calareste, cu tot respectul, un cal mic. Demersurile sale europene capata greutate abia in combinatie cu state mai mari precum Polonia. Romania are ca interes o Europa coeziva, reformata, care sa functioneze bine si in favoarea estului. Ramanem eurofili, pozitivi fata de Bruxelles dar si cu o doza crescanda de demnitate necesara.”, a declarat europarlamentarul pentru știripesurse.ro.