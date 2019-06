Andone despre plecarea lui Rednic din Groapă': 'Mă aşteptam. La experienţa lui, trebuia să facă mai mult'

Ioan Andone a declarat că se aştepta ca Mircea Rednic să plece de la conducerea tehnică a echipei Dinamo şi consideră că fostul său coechipier trebuia să facă mai mult la formaţia "alb-roşie', potrivit news.ro.

"Mă aşteptam. A reziliat contractul pentru că îşi dorea mai mult, orice antrenor îşi doreşte să facă mai mult şi nu poţi să faci nimic în fotbal fără bani. Numai dacă ai în spate o construcţie extrem de sănătăoasă, cu un centru de juniori, cu o echipă care joacă în Divizia B şi iei jucători, e alteva, nu e cazul lui Dinamo să aibă toate lucrurile astea şi din păcate, la experienţa lui, trebuia să facă mai mult. Locul 9 nu onorează pe nimeni. El e un antrenor foarte bun şi o va lua de la capăt. E problema lu Dinamo ce va face, un club cu o grămadă de suporteri, o grămadă de oameni a format clubul ăsta şi a ajuns în situaţia asta... Fotbalul poţi să-l iei de la capăt an de an. dacă-l iei în linişte, dacă ai un program, sunt multe lucruri. La Dinamo s-a distrus centrul de juniori, au jucat finala, i-a bătut Hagi, e un lucru bun că au ajuns în finală. Dar noi, la Voluntari, cred că avem de trei ori mai mulţi copii decât centrul de juniori al lui Dinamo. Nu e posibil ca un orăşel cum suntem noi, acolo, să te compari cu Dinamo, la care îşi doreau să ajungă jumătate dintre copiii din Bucureşti. Au dispărut multe lucruri. Rednic a încercat să ajute clubul. Ce s-a greşit, ştie el mai bine, şi-a dat seama că s-a greşit ceva, de ce a ajuns la disensiuni cu Ionuţ (n.r. - Negoiţă). E şi vina jucătorilor, care care sunt aici nu înţeleg ce înseamnă Dinamo, nu-i interesează. Poate nea Mircea (n. - Lucescu) salvează Dinamo, dar nu vrea", a declarat Andone, într-o conferinţă de presă.

Mircea Lucescu a pus plecarea lui Rednic de la Dinamo pe faptul că nu a reuşit să-i convingă pe conducătorii clubului să facă eforturi pentru a crea o echipă competitivă.

"Îmi pare foarte rău. Înseamnă că nu a reuşit să convingă conducătorii de necesitatea de a face eforturi pentru a crea o echipă competitivă, aşa cum şi-ar dori. Viaţa noastră (n.r. - a antrenorilor) este aşa cum este, nu îţi dă nicio siguranţă. Şi eu am dat bani (n.r. - jucătorilor, ca Rednic), în Italia, am dat o primă jucătorilor să câştige un meci, pentru că patronul nu plătea şi atunci am dat eu, deşi asta s-a întâmplat în anii 90. Şi Răzvan a dat bani la Rapid, a dat de la mine, nu de la el", a spus Lucescu.

Mircea Lucescu Ioan Andone şi Mugur Bolohan au participat la o conferinţă de presă organizată pentru un meci de old-boys, care va avea loc, vineri, pe stadionul Dinamo, între fostele glorii ale echipelor Dinamo şi Rapid.

Intrarea va fi liberă, iar cei care vor asista la meci vor putea dona sume de bani pentru ajutorarea unui copil de 15 ani, Gabriel Bălăcean, cu probleme medicale grave, al cărui tratament costă 200.000 de euro.

FC Dinamo Bucureşti şi antrenorul principal Mircea Rednic au convenit, luni, pe cale amiabilă, încetarea raporturilor contractuale după cea mai slabă clasare din istoria echipei din Ştefan cel Mare, locul 9 în Liga 1 la finalul sezonului competiţional 2018-2019.