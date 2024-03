Andrei Caramitru profețește sfârșitul UE: Când se întâmplă așa ceva - înseamnă faliment și/sau război

Andrei Caramitru profețește sfârșitul Uniunii Europene. Acesta spune că Europa nu mai produce nimic care să o mențină competitivă din punct de vedere economic. SUA și China oferă sevicii și produse mult mai bune și ieftine, grație resurselor mai ieftine de energie.

Când se întâmplă asta, e pericol de război și faliment, atenționează Caramitru

Realistic vorbind - nu vad nici un viitor pentru Europa. Motivul e simplu. Competiția economică a fost istoric vorbind bazată pe 3 cicluri tehnologice:

- agricultura și comerț cu produse simple

- produse industriale mecanice (automobile, trenuri etc)

- tehnologie avansată (smartphones, cipuri, platforme digitale, AI).

Europa a fost foarte tare pe al doilea val (aici a început revoluția industrială și a fost dusă la perfecțiune). De aia Europa a fost bogată până prin anii 70-80.

După a venit revoluția computerelor personale, a internetului etc. începând cu anii 80. Imediat după - URSS a colapsat. Europa a mai tras de timp prin extinderea UE, a crescut datoriile la cer, a mai ținut pe linia de plutire industria vestică prin gaze ieftine de la ruși.

Acum însă - nu mai există nimic. Toată Europa e zero pe tehnologie avansată (există doar o singură firmă activă în așa ceva pe cipuri în Olanda, atât). Zero platforme digitale mari, zero producție de smartphones, zero producție de computere, zero pe AI. Zero complet peste tot. Asia și America au luat tot.

Până și pe produsele industriale simple suntem mâncați - atât Asia cat și SUA sunt mai buni acolo (ca au energie mai ieftină.)

Când se întâmplă așa ceva - înseamnă faliment și/sau război. Argentina era în primele 10 țări cele mai bogate în 1914 (avea super agricultură). Însă nu a reușit pasul spre industrie. Deci a colapsat complet.

Eu nu văd cum și ce să facem ca să evităm colapsul ca Europa per total. Va spun sincer.