Andrew Lloyd Webber şi Antonio Banderas vor face echipă pentru proiecte dedicate publicului spaniol

Andrew Lloyd Webber şi Antonio Banderas îşi unesc forţele în încercarea de a lansa muzică, piese de teatru şi divertisment live destinate publicului vorbitor de spaniolă din întreaga lume, informează The Guardian.

"Nu am tratat întotdeauna publicul vorbitor de spaniolă aşa cum ar fi trebuit", a declarat Lord Lloyd Webber reporterilor din Madrid. „Vrem să le oferim excelenţă".

El şi Banderas s-au aflat în capitala Spaniei pentru a anunţa lansarea companiei de producţie "Amigos Para Siempre", numită după o piesă scrisă de Lloyd Webber pentru Jocurile Olimpice de la Barcelona din 1992, potrivit news.ro.

Colaborarea i-a fost propusă de Lloyd Webber lui Banderas în timpul unei cine recente la Londra. Prietenia celor doi datează de zeci de ani, începută după ce Banderas l-a jucat pe Che în filmul "Evita".

Producţiile vor varia de la versiuni spaniole ale unora dintre cele mai mari succese ale lui Lloyd Webber, cum ar fi "The Phantom of the Opera", "Sunset Boulevard", "Starlight Express", "Jesus Christ Superstar", "Evita", "Cinderella", "Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat" şi "School of Rock".

"Antonio Banderas nu numai că face parte din divertismentul regal, dar este şi una dintre cele mai versatile minţi creative cu care am avut plăcerea de a lucra", a spus Lloyd Webber, potrivit Variety.

"Am avut marele privilegiu de a lucra cu Andrew în timpul înregistrării şi filmării celebrului musical 'Evita' în 1996. Dar am văzut 'Jesus Christ Superstar' în prima parte a anilor ’70, atunci când am fost cu adevărat atras de muzica, teatrul şi talentul fabulos al lui Andrew Lloyd Webber", a adăugat Banderas.

Banderas a atras atenţia pentru prima dată când a jucat într-o mică companie de teatru din Málaga sa natală, sudul Spaniei, înainte de a se muta la Madrid şi de a lucra la Teatrul Naţional al acesteia, unde l-a impresionat pe autorul spaniol Pedro Almodóvar.

Stabilindu-se în Europa în ultimii ani, el a revenit la rădăcini, înfiinţând Teatro del Soho CaixaBank, cu sediul în Málaga şi inaugurat în 2019 cu spectacolul "A Chorus Line", pe care l-a regizat şi în care a jucat.